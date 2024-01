Con el comienzo del nuevo año 2024, millones de personas esperan con ansias la entrega del Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo. Este beneficio se paga una vez al año a las familias más vulnerables del país y quedan pocas semanas para que comience a darse.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Marzo 2024?

Para recibir el Aporte Familiar Permanente 2024 debes cumplir con los mismos requisitos del 2023, es decir, recibir alguno de los siguientes beneficios:

Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, que tengan vigentes esos beneficios al 31 de diciembre de 2023 reciben el pago por cada asignatario.

por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, que tengan vigentes esos beneficios reciben el pago por cada asignatario. Personas que reciben Subsidio Familiar , que tengan ese beneficio vigente al 31 de diciembre del año 2023 les corresponde un aporte por cada causante de subsidio, es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio.

, que tengan ese beneficio vigente les corresponde un aporte por cada causante de subsidio, es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio. Familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, que sean beneficiarias de estos sistemas al 31 de diciembre de 2023. Estos reciben un aporte por familia.

Esto quiere decir que obtendrán el pago de este beneficio en 2024 las mismas personas que han estado recibiendo el Bolsillo Familiar Electrónico en estos últimos meses. Cabe aclarar que tampoco es necesario contar con Registro Social de Hogares.

¿Cómo postular al Aporte Familiar Permanente 2024?

El Bono Marzo es un beneficio al que no se debe postular, sino que lo recibirás automáticamente si cumples con alguna de las condiciones antes mencionadas.

Para asegurar la elegibilidad al Bono Marzo, el Gobierno utiliza la información de pago de la asignación familiar, IPS y de otras instituciones para identificar a las familias que cumplen con los requisitos.

¿Puedo consultar con mi RUT si recibo el Bono Marzo 2024?

Aún no se puede revisar si recibes el Bono Marzo 2024 en el IPS en Línea, ya que no existe una plataforma exclusiva para revisar. No obstante, puedes consultar si recibes alguno de los bonos que dan derecho al Aporte Familiar:

Subsidio Familiar: Para ver si eres beneficiario entra AQUÍ para descargar tu liquidación de pago con tu RUT y ClaveÚnica.

Para ver si eres beneficiario entra AQUÍ para descargar tu liquidación de pago con tu RUT y ClaveÚnica. Asignación Familiar: Para ver si lo recibes ingresa AQUÍ con tu RUT y fecha de nacimiento.

Para ver si lo recibes ingresa AQUÍ con tu RUT y fecha de nacimiento. Subsistema Seguridades y Oportunidades: Para ver si recibes alguno de los beneficios del programa como el Bono Logro Escolar o Bono Dueña de Casa entra AQUÍ con tu RUT.

¿Cuándo se paga el Bono Marzo 2024? Mira si ya se conoce la fecha de pago

Por ahora la fecha de pago del Aporte Familiar Permanente 2024 no ha sido informada por el Gobierno, aunque se espera que sea la misma que el año 2023, es decir, separada en tres grupos diferentes:

15 de febrero: Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la segunda mitad del mes.

Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la segunda mitad del mes. 1 de marzo: Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la primera mitad del mes y quienes sean pensionados del IPS con cargas familiares.

Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la primera mitad del mes y quienes sean pensionados del IPS con cargas familiares. 15 de marzo: Trabajadores y trabajadoras, y también los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Se sabe el monto del Aporte Familiar Permanente 2024?

Por ahora no se ha informado nada respecto al monto del Bono Marzo 2024, pero se espera que sea superior a los $59.452 pesos por carga familiar del año pasado.

A ello, se sumó un Bono Marzo duplicado que dio un pago extra de $60.000, con lo que en total se entregaron casi $120.000.