Este sábado 10 de junio fue hallado muerto en su celda, Theodore Ted Kaczynski, o conocido como “Unabomber”, un científico terrorista que durante décadas envió cartas bomba que provocaron la muerte de 3 personas y un saldo total de 23 heridos.

¿Quién es Unabomber?

Unabomber nació en 1942 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y logró con solo 16 años ingresar a la universidad de Harvard, y con 25 años, era ya un profesor asistente en la universal de Berkeley.

No obstante, Kaczynski decidió abandonar toda civilización al vivir en una cabaña en una zona rural de Montana, lugar donde no había agua, electricidad y vivía a base de cazar conejos.

De genio a terrorista

Desde esa cabaña el apodado Unabomber comenzó a enviar explosivos a modo de protesta y rechazo a la tecnología que poco a poco se estaba insertando en la civilización.

Poco a poco iba aumentando el número de afectados por las bombas que enviaba Kaczynski que fue capaz de enviar un manifiesto de 35 mil palabras que se publicaron en Washington Post y The New York times en 1995 a solicitud del Gobierno, ya que Kaczynski aseguró de “desistir del terrorismo” si esto era publicado.

Sus palabras

Entre parte de lo escrito por Unabomber, el hombre mencionó que “No creo en nada” y “Ni siquiera creo en el culto de los adoradores de la naturaleza o de la vida silvestre. (Estoy perfectamente preparado para arrojar basura en partes del bosque que no me sirven; a menudo arrojo latas en áreas taladas).

Lo anterior se debe al profundo odio hacia las personas y hacia aquella tecnología de la cual tanto renegaba por esos años.

Las investigaciones del caso indican que varias de las víctimas de Unabomber perdieron varios de sus dedos al abrir estas cartas con explosivos.

La caída

Theodore Kazcynski fue arrestado en 1996 y acabó siendo condenado a cadena perpetua por los delitos cometidos sin la posibilidad de salir en libertad condicional.