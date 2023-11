A lo largo de su mandato como presidente de Chile, Gabriel Boric se ha caracterizado por hacer deportes, andar en bicicleta y ahora subir el Cerro San Cristóbal. Así lo ha manifestado en las últimas semanas el mandatario en sus activas redes sociales, sin embargo, ha recibido múltiples críticas del mundo político.

Uno de los más duros fue el exministro y expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, que cuestionó al mandatario a través de su cuenta de X (Twitter): “Con 100 Carabineros en el trayecto, cualquiera… Por eso no entienden la grave inseguridad que vive la ciudadanía“, acompañado de una foto del jefe de Estado. Un mensaje al que Boric respondió rápidamente con molestia.

¿Qué dijo Gabriel Boric por las críticas tras subir el cerro en bicicleta?

Ante el mensaje de Twitter del ex precandidato presidencial Carlos Maldonado y actual secretario general de Demócratas, la respuesta del presidente Gabriel Boric fue la siguiente: “ Está polémica es realmente absurda (además de falsa) . Les molesta que ande en bicicleta, en auto o en avión. Que tenga o no tenga escolta. Que apoye al deporte, la cultura o la ciencia”.

Tras ello, le dejó una invitación Maldonado y a todos sus críticos “Los invito a hacer más ejercicio para despejar la mente y sobre todo a trabajar juntos en mejorar la seguridad en Chile. Menos pelea y más colaboración. Eso es lo que nos exige Chile”.

Un rato después, Maldonado contraatacó: “Presidente, menos Twitter y ponga un Ministro del Interior que haga la pega. La inseguridad es un problema grave y urgente para la ciudadanía”.

El otro cruce entre Gabriel Boric y el presidente de la UDI Javier Macaya

Otro de los críticos con Gabriel Boric fue el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien aseguró que la frase “que se jodan” que aparece en la franja electoral en la opción A Favor de la nueva Constitución, tenía relación con la frustración de los chilenos al ver al mandatario “andando en bicicleta”.

Fiel a su estilo, el presidente Boric respondió con ironía en un evento en la Cámara Nacional de Comercio, en donde señaló que “hoy día temprano en la mañana subí el cerro y veía este edificio gigante, no pensé que iba a estar rápidamente ahí. Lo subí en bicicleta, espero que al senador Macaya no le moleste”.

La respuesta de Macaya no se hizo esperar y escribió en su cuenta de Twitter: “NO tengo problemas en que ande en bicicleta y asumo que entiende que a millones de chilenos les gustaría tener su tranquilidad de andar en bicicleta sin peligro por nuestras calles. Por cierto no lo hacen escoltado por carabineros como usted”.

La divertida apuesta del senador Sebastián Keitel a Gabriel Boric

Quien se tomó con mucho más relajo los paseos del presidente Gabriel Boric fue el senador de Evópoli, Sebastián Keitel. El histórico atleta chileno subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que desafía al mandatario a una carrera en bicicleta.

“Estimado presidente Gabriel Boric lo desafío a que subamos juntos el cerro, el que pierde invita a un buen café“, escribió el exdiputado.

“QUE TAL EL DESAFIO..??? Serán unos buenos minutos de ejercicio y para poder conversar del Chile qué debiéramos construir tod@s junt@s. SE ANIMA .? (Si no quiere invitar el café lo podemos cambiar por un rico mote con huesillo). Dejen su comentario con alegría y respeto!!”, se lee en el post de Keitel.

De momento el presidente Boric no ha respondido a la invitación, aunque se espera que pueda animarse a la competencia con el exvelocista.

“Ojalá vuelva con la bici y sin escupos”: Indignación por dichos del diputado Jorge Durán

Quien fue más allá con las críticas al presidente Gabriel Boric, fue el diputado Jorge Durán (RN), que en su cuenta de Twitter escribió: “Presidente Gabriel Boric lo desafío a que salgamos en bicicleta en mi distrito, sin escoltas, periodistas ni asesores. Ojalá vuelva con la bicicleta y sin escupos. Ese es el Chile real”.

Las críticas no se hicieron esperar y los vecinos de Conchalí, Huechuraba, Cerro Navia, Renca, Lo Prado, Recoleta, Independencia y Quinta Normal mostraron su molestia por la estigmatización a dichas comunas.