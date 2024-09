Aries (marzo 21 – abril 20)

Comienza un nuevo fin de semana y te sentirás realizado. Los planetas están allanando el camino para que te acerques cada vez más a la realización de tus sueños

Tauro (abril 21 – mayo 20)

Tómatelo con calma. Si quieres dar todo de ti en el trabajo, hazlo, pero no olvides el descanso, que en tu caso es totalmente necesario.

Géminis (mayo 21 – junio 21)

Tienes que pensar un poco más, porque hay planetas que te llevarán a acciones o iniciativas locas en el trabajo y otras áreas.

Cáncer (junio 22 – julio 22)

Volver al trabajo te dará muchos beneficios e incluso empezar a pensar en proyectos y cosas que quieres hacer. Te esperan cambios muy favorables.

Leo (julio 23 – agosto 22)

En mucho tiempo no has tenido estrellas a favor como las que tienes ahora. Pese a esto, no siempre te sientes bien o feliz con lo que estás logrando.

Virgo (agosto 23 – septiembre 22)

Empezarás el fin de semana con muchas preocupaciones económicas o laborales. Tendrás razón para ello, pero a veces con un pequeño problema armas un mundo.

Libra (septiembre 23 – octubre 22)

Los mejores planetas te están enviando sus mejores energías en este momento, y en poco tiempo podrás liberarte de tantas cosas que te retienen, impidiéndote evolucionar o ser feliz.

Escorpio (octubre 23 – noviembre 21)

Los problemas de pareja o familiares te amenazan hoy, tu carácter es muy fuerte y apasionado, pero las cosas no siempre salen como quieres. Tienes que actuar con más diplomacia y aceptar a tus seres queridos.

Sagitario (noviembre 22 – diciembre 21)

Una vida sentimental te tiene reservada una sorpresa. Los planetas más benéficos están volcando en ti sus mejores energías. Déjate llevar por el destino a medida que avanzas lentamente hacia una vida mejor.

Capricornio (diciembre 22 – enero 20)

A veces no hay mal que por bien no venga. La separación de una relación afectiva puede ser simultáneamente una puerta de entrada a una nueva relación mejor que te hará más feliz.

Acuario (enero 21 – febrero 19)

No te importa hacer grandes sacrificios cuando estás convencido de que vale la pena, luchar por una causa o por los demás, aunque tengas que renunciar a mucho para hacerlo.

Piscis (febrero 20 – marzo 20)

Ojo, ten cuidado con tus finanzas, porque si tu ser querido te pide dinero, ten cuidado porque puede llevar tiempo recuperarlo. Si llega oferta de un negocio en el que debes invertir, aprovecha si notas que te conviene.