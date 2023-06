Conoce lo que te depara el horóscopo de hoy viernes 2 de junio, de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Este viernes una posición armoniosa de Venus te traerá experiencias beneficiosas y agradables en el ámbito familiar, amoroso o con tus padres o hijos. Aunque deberás prestar gran atención en el ámbito laboral y financiero, ya que alguien te está asechando y podría gestar una traición o estafa. Cuidado con las decisiones que realices el día de hoy.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy tienes una intensa sensación de esterilidad, de realizar luchas y sacrificios en tu trabajo sin ganas de recibir premios o reconocimientos. Te encuentras cansado Tauro, tanto en lo físico como en lo emociona. Sin embargo, no todos son malas noticias ya que si tienes un poco de paciencia verás como todo cambiará y mejorará en este mes de junio que recién comienza.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Una gran influencia del Sol traerá éxitos y realización de deseos este viernes, esto se verá reflejado en tu trabajo, finanzas y demás asuntos mundos. Aunque muchas veces te comportas como si tu mismo fueras tu peor enemigo y pones piedras en tu camino, hoy tendrás una experiencia de este tipo. Pero tienes que ayudar al destino.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Cáncer, hoy Venus se encuentra en tu signo esto significa que te enviará sus influjos más favorables que te ayudarán a sacar lo mejor de tí, tu lado más bondadoso, humano y sensible se darán a conocer. Esto también te traerá las ayudas y apoyos que más necesitas en estos momentos y poco a poco se quedaran atrás esos malos momentos que tuviste en días pasados.

Leo (julio 23-agosto 22)

La influencia de Marte te impulsará a enfrentarte con éxito a todos los obstáculos y adversarios, tanto en el trabajo como en otros ámbitos de tu vida. Este viernes será un día inspirado y afortunado para ti, es ideal para afrontar riesgos e iniciativas audaces. Todo te saldrá bien hoy.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Todas las virtudes que tienes para tu trabajo los emplearas para trabajar en tu propio interior y así enfrentarte con éxito a tu perfeccionismo y severidad, tanto contigo como con los demás. Hoy serás capaz de hacer grandes cosas, ten un poco más de fé en tí.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

El refrán que dice que se consigue más con una gota de miel que con una azumbre de hiel te servirá demasiado hoy y es que una tensión o malentendido en tu trabajo te dará un poco de problemas. Con tu buena voluntad y paciencia lograrás solucionarlo, aunque puede que te cueste un poquito.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

El planeta Venus te hará sacar tus lados bondadosos y generosos. Vas a ayudar y prácticamente salva a una persona a la que estimas que está pasando por un momento bastante difícil. Gracias a ti esa persona logrará remontar y salir adelante.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

El brillo y carisma natural que te destaca entre los demás te va a acompañar hoy y te abrirá las puertas del éxito y te ayudará a realizar tus sueños y deseos más íntimos. Aunque es un día positivo no debes descuidar otros aspectos de tu vida ya que aún circulan a tu alrededor envidias y enemigos que solo esperan que des un paso en falso. Ten cuidado Sagitario.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Este viernes Venus sacará lo mejor de ti como persona. Tu capacidad de amar y sacrificarte o renunciar a cosas por otras personas se verá reflejado hoy con tu familia e hijos que son los grandes pilares que te sostienen día a día.

Acuario (enero 21-febrero 19)

A pesar de que tu naturaleza es más cerebral e intelectual tu otro lado de tu personalidad romántico y poético se dejará ver y será estimulado hoy gracias a Venus quien hoy se encuentra bien posicionado en tu signo con un gran poder para que saques lo mejor de tu corazón este viernes.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Este viernes no te dejes bloquear o paralizar por los miedos y continúa tu camino, ya que hoy las cosas saldrán tal como lo esperas y si no vas a recibir gran ayuda. Donde antes has visto fracasos hoy lograrán funcionar o de no hacerlo saldrás más airosamente a diferencia de otras ocasiones.