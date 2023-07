Si crees en la astrología y en como los signos del zodiaco forman tu personalidad a continuación te presentamos la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para este miércoles 12 de julio de 2023.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Hoy va a ser un día de sorpresas un poco desagradables, que llegarán en forma de problemas en el trabajo o las finanzas. No es nada que no puedas resolver, pero te va a sacar un poco de tus casillas, sobre todo porque no te los esperas y te obligará a hacer cambios en relación con bastantes asuntos que tenías para hoy.

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Buenas noticias en relación con el dinero u otros asuntos relacionados con tu patrimonio material, posible llegada inesperada de dinero o cobrar alguna deuda. Pero también será un día excelente en el caso de que quieras hacer algún tipo de operación financiera cuyos frutos se recogerán más adelante. Es un día favorable.

Géminis (21 mayo – 21 junio)

Te espera un día mejor, o más fructífero, que ayer, aunque con las mismas tensiones o muy similares. Agobios o inquietudes relacionadas con el trabajo, pero que al final saldrán bien. Tras una mañana llena de actividad y de tensiones luego vas a tener una tarde mucho más relajada, con sorpresas muy agradables en el amor.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

La influencia dominante de Urano hará que hoy estés algo más inquieto o nervioso de lo normal, ya sea con razón o sin ella, incluso que tengas algunas tensiones, o desencuentros, con tus seres más queridos. Pero esta misma influencia también te va a volver más intuitivo e inspirado. Una gran actividad física e intelectual.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Crisis o ruptura favorable en el terreno sentimental o en la amistad, y digo favorable porque vas a librarte de una persona que en el fondo no te estaba haciendo ningún bien, aunque ahora te duela y no desees que eso ocurra. La influencia de Urano hará que esto suceda de modo inesperado. Y es un regalo que te dará el destino.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Inestabilidad emocional, aunque en este caso no va a ser para enfrentarte con desengaños o sufrimientos sino más bien todo lo contrario, y es que un sueño podría hacerse realidad cuando tú ya no contabas con ello. Además, te espera un día favorable de cara a tus asuntos de trabajo y mundanos. Llegan alegrías inesperadas.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Triunfo sobre enemigos, amenazas o incluso sobre tus temores interiores. El influjo dominante de Urano te traerá un cambio favorable de las circunstancias y, prácticamente, sin que tú tengas que hacer nada, o en todo caso, por medio de tus mejores dotes diplomáticas. Hoy el destino te va a despejar el camino de peligros.

Escorpio (23 octubre -21 noviembre)

Hoy te espera un día afortunado en relación con el trabajo, las finanzas y los asuntos mundanos, en gran parte gracias a tus esfuerzos y saber hacer, pero también la suerte tendrá mucho que ver en ello. Es como estar mucho tiempo persiguiendo algo y un día, de repente, esto mismo te aparece junto a la puerta de tu casa.

Sagitario (22 noviembre -21 diciembre)

Este va a ser uno de los signos más afortunados a lo largo del día de hoy, sobre todo porque se te acerca una gran alegría que no te esperas en relación con el trabajo y los asuntos mundanos. Hoy el destino te va a dar algo que ya desde hacía tiempo te lo merecías, y también hacía tiempo que habías perdido ya la esperanza.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

La influencia de Urano, que hoy será uno de los planetas más destacados, va a ser sumamente positiva para ti porque te va a convertir en realidad uno de los sueños que perseguías con más ahínco, relacionado con el trabajo u otros asuntos materiales. Aquello que habías buscado durante meses ahora te das de bruces con ello.

Acuario (21 enero – 19 febrero)

Hoy tu planeta regente, Urano, será la influencia dominante, pero puede que a ti no te haga ningún bien porque te va a volver menos diplomático y más radical, incluso por cosas poco importantes podrías tener discusiones tanto en el trabajo como en tu hogar. Hoy más que nunca te sentirás distinto a las personas que te rodean.

Piscis (20 febrero – 20 marzo)

Vas a tener un día feliz y lleno de paz, pero no porque te salga todo de maravilla, que no será así, sino porque tendrás uno de esos momentos en los que sientes que te encuentras a ti mismo y ves con toda claridad la misión que tienes en la vida. Es uno de esos días en los que podrás entender claramente qué haces en este mundo.