Este esperado festival Fuji Rock Festival ‘24′ se encuentra realizando su nueva edición, la cual se realiza este fin de semana culminando este domingo 28 de julio, en donde reconocidos artistas internacionales estarán presente y el cual se puede disfrutar en vivo a través de Amazon.

Fuji Rock, uno de los mayores festivales de rock al aire libre de Japón, nació en el verano de 1997 en la naturaleza salvaje a los pies del monte Fuji bajo el lema «Simbiosis de naturaleza y música».

Este festival único en su género permite a los visitantes disfrutar de más de 100 actuaciones musicales en directo, incluyendo artistas internacionales, y al mismo tiempo pasar tres días en un ambiente súper cómodo, a su propio estilo.

¿Dónde ver en vivo?

Los asistentes al festival y los aficionados a la música de todo el mundo podrán sintonizar los canales de Amazon Music en Twitch y Prime Video para vivir la emoción del festival, las actuaciones y los contenidos entre bastidores desde dondequiera que se encuentren.

Canales de Amazon Music en Twitch:

Canal uno: https://www.twitch.tv/amazonmusicjp

Canal dos: https://www.twitch.tv/amazonmusic

Canal tres: https://www.twitch.tv/amazonmusicuk

Mientras que a través de Prime Video esta disponible en los siguientes enlaces:

Para ver a los artistas de este sábado: https://www.primevideo.com/frf-day2-2024

Para ver a los artistas que se presentan este domingo: https://www.primevideo.com/frf-day3-2024

En los siguientes horarios

Día 2: Sábado 27 de julio 03:20am – 16:30pm CEST

Día 3: Domingo 28 de Julio 03:20am – 16:10pm CEST

¿Cuál es el line up del festival?

Los aficionados a la música podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las actuaciones de artistas como Noel Gallagher’s High Flying Birds, The Killers, Angie McMahon, Awich, Chip Wickham, Erika de Casier, Esne Beltza, Floating Points, Fontaines D.C., girl in red, Hiromi Uehara Hiromi’s Sonicwonder.

Kid Fresino, Kim Gordon, King Krule, Kitty Liv, Noname, Omar Apollo, Peggy Gou, Raye, Ride, Rufus Wainwright, Sampha, Teddy Swims, The Allman Betts Band, The Jesus and Mary Chain, The Last Dinner Party, The Spellbound, The Yussef Dayes Experience, Theatre Brook, Turnstile, Yin Yin, Zutomayo, y muchos más.