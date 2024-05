Aries (marzo 21 – abril 20)

Tu pareja te pedirá hacer algo que no te tiene muy convencido y evitarás el tema a toda costa. No andes con rodeos, sé sincero, no busques excusas.

Tauro (abril 21 – mayo 20)

No te obsesiones con encontrar una pareja o compañía romántica. Por ahora lo más recomendable es disfrutar el tiempo que tienes, con amigos o familia.

Géminis (mayo 21 – junio 21)

Sabes que lo que ves en las redes sociales no siempre es real, pero aun así te afliges en algunas ocasiones por alcanzar las expectativas. No dejes que lo que hay detrás de una pantalla te haga perder el tiempo.

Cáncer (junio 22 – julio 22)

Las consecuencias de tu actitud son solo tu responsabilidad, no culpes a los demás por ello. Intenta buscar la objetividad ante ese problema que te aqueja.

Leo (julio 23 – agosto 22)

Es probable que tengas un día especial, porque recibirás la sonrisa de alguien que te hace sentir muy bien. No ignores a los que tienen buena actitud contigo y te entregan su atención.

Virgo (agosto 23 – septiembre 22)

Tu día será mejor que los anteriores. Lo notarás incluso en tu físico, desaparecerá la rigidez y las molestias que el estrés había generado en ti. Esto aumentará tu confianza.

Libra (septiembre 23 – octubre 22)

Volverán recuerdos gratos luego de un viaje o evento. Esto te impulsa a retomar planes que habías dejado de lado y aumentarán tus ganas de seguir adelante con ellos.

Escorpio (octubre 23 – noviembre 21)

Comenzarás a extrañar ciertas actividades sociales. Te costará asumir que las cosas no siempre permanecen de una forma. Todos evolucionan y te acostumbrarás a tu nueva forma de vida.

Sagitario (noviembre 22 – diciembre 21)

Te enfrentarás a la intolerancia de unas personas. En esta ocasión es mejor ignorar. No te pongas a su altura, no lo mereces. Apártate y busca la paz.

Capricornio (diciembre 22 – enero 20)

Estás preocupado por un familiar. Por mucho que lo intentas no puedes dejar de pensar en ello. Así que lo mejor es tener paciencia. Asume la situación y con el tiempo verás que fue la mejor decisión.

Acuario (enero 21 – febrero 19)

Puede ser que el aburrimiento se haga presente en tu vida. Eso te cansa y todo se podría volver monótono. Busca cosas nuevas que hacer y prueba con otras actividades.

Piscis (febrero 20 – marzo 20)

No dejes que nadie te arrebate lo que te pertenece. Es probable que debas reclamar por lo que te corresponde. Hazlo sin ofender a nadie, ni causa estragos, pero no tengas miedo de defender lo tuyo.