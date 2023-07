Todos los signos del zodiaco tienen sus propias características y rasgos que entregan ciertas predicciones astrológicas relacionadas con la carrera, el trabajo, las relaciones familiares, el amor, los negocios, el dinero, etc.

Conoce que dice el horóscopo de hoy martes 11 de julio de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy es importante que no te distraigas con los pequeños detalles o preocupaciones.

Aunque puedan existir riesgos, este día tiene el potencial de ser fructífero y positivo para ti. Enfócate en lo que realmente importa y deja de lado las contrariedades menores que desvían tu atención. Continúa avanzando y deja atrás todo lo demás.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La Luna y Júpiter transitarán por tu signo hoy, brindándote suerte e inspiración en asuntos materiales y laborales. Incluso podrías recibir una gran alegría de forma inesperada que afectará tanto tu trabajo como tu vida personal. Después de algunos días turbulentos, hoy te esperan satisfacciones.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No permitas que los nervios o pensamientos negativos tomen el control. Hoy te enfrentarás a pequeños problemas que no serán difíciles de resolver, pero podrías sentir que, a medida que apagas un fuego, aparece otro nuevo. En realidad, es un día ocupado pero positivo. Mantén la calma y avanza.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No dejes que las penas, ya sea en el amor u otras áreas, te sumerjan en tristeza o melancolía. Muchas veces, esas penas no son reales, sino estados emocionales basados en cómo interpretas lo que sucede a tu alrededor. No mires hacia atrás y enfócate en el presente.

Leo (julio 23-agosto 22)

Mercurio ingresará a tu signo hoy, estimulando tu lado cerebral. Durante las próximas semanas, tendrás suerte en las comunicaciones, relaciones y contactos. Te volverás aún más habilidoso en estas áreas. Este tránsito será especialmente favorable si trabajas de cara al público.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

La influencia de Marte te volverá más apasionado y te dará la tendencia a tomar la iniciativa sin pensarlo demasiado. Te dará la fuerza necesaria para enfrentar las preocupaciones que has estado posponiendo. El éxito vendrá a través de la lucha y la acción.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy será un día muy positivo para ti, especialmente en relación con tu trabajo o finanzas. Recibirás buenas noticias o cosecharás los frutos de algo por lo que has estado luchando durante algún tiempo. Además, también te esperan alegrías significativas en tu vida íntima.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La influencia de la Luna y Júpiter te traerá importantes alegrías relacionadas con tu vida amorosa. Es probable que una ilusión se haga realidad o que avances significativos se den en esa dirección. Este será un día en el que los sueños se hacen realidad o están muy cerca de hacerlo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La influencia favorable de Júpiter te llevará a perdonar a un ser querido con el que te has portado bien en el pasado, a pesar de que te haya traicionado o dado la espalda cuando más lo necesitabas. Aunque sea difícil, hoy o en algún momento de esta semana, tenderás la mano y perdonarás su gesto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No rechaces la ayuda o amistad que te están ofreciendo, ya que es sincera y no te pedirán nada a cambio. El destino te está enseñando una lección de humildad sin que te des cuenta. Descubrirás que no todos los que se acercan a ti lo hacen por algún tipo de interés y que no puedes hacerlo todo solo, necesitas ayuda.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy el día girará en torno al dinero y asuntos materiales. Aunque no sea algo que te atraiga demasiado, las circunstancias te obligarán a ocuparte de ello. Ten cuidado con tus gastos, ya que el dinero puede irse de tus manos más rápido de lo esperado en estos días.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te espera un día lleno de actividad, trabajo y ajetreo, pero podrías sentir que los resultados son escasos. Sin embargo, esta sensación es engañosa, ya que a veces los verdaderos frutos, los más importantes, llegan más adelante. Hoy es un día para sembrar y cosecharás mucho en el futuro.