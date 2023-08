Luego del cambio de Gabinete, el Gobierno se reunió con representantes de la oposición para discutir el futuro de la reforma de pensiones. Sin embargo, todo parece indicar que no hay un acuerdo entre ambas partes, con lo que vuelve a resurgir la posibilidad de nuevos retiros de los fondos AFP.

Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo incluye un 6% de cotización adicional que será financiado por el empleador y que será destinado en parte a un fondo solidario. No obstante, la oposición no está de acuerdo con esta medida.

¿Habrá más retiros de las AFP?

Algunos sectores proponen que si la oposición no aprueba la reforma de pensiones, no quedará otra opción que volver a recurrir a los retiros. Así lo aseguró el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien dijo que “si no hay reforma de pensiones, entonces tendrá que haber retiros de los fondos provisionales”.

“Si no hay reforma de pensiones y siguen diciendo que son los fondos inexpropiables, entonces queremos más retiros, a ver qué les gusta más: Que se aporte más a un pilar solidario para tener pensiones dignas para todos o que efectivamente vayamos a dejar vacío el sistema”.

Parlamentarios del Partido Comunista (PC) respaldaron la postura de Jadue. “Si ellos se cierran completamente y finalmente esto no avanza, están arriesgando, primero que nada, que empiecen ciertos sectores a tratar de insistir en retirar las platas”, dijo el diputado del PC, Boris Barrera.

Por otro lado, están aquellos que insisten en que eso no será posible. “Primero, no están los votos en el congreso para eso. Y, en segundo término, eso es andar ilusionando a la gente poniendo un debate que no existe”, comentó el diputado del PS, Daniel Manouchehri.

El Gobierno, en tanto, es un poco más optimista. “Nosotros esperamos que prime una lógica de responsabilidad y por tanto que lleguemos a un buen acuerdo. Por eso el Presidente convocó a Chile Vamos y vamos a seguir dialogando con todos los sectores con representación parlamentaria”, remarcó el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.