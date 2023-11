Mediante una declaración pública, algunos consejeros del Colegio de Periodistas de Chile criticaron al presidente Gabriel Boric y reabrieron la polémica de la última semana que se ha generado entre el mandatario y la prensa chilena. Esto luego de las críticas del jefe de Gobierno hacia algunos diarios del país.

¿Qué dijo Boric sobre la prensa y por qué le respondió el Colegio de Periodistas?

El pasado miércoles 25 de octubre, en el marco del Encuentro Nacional de la Industria, el presidente Gabriel Boric criticó con dureza a la prensa y en específico a los diarios El Mercurio, La Tercera y La Segunda.

“Cuando leo los titulares de los diarios… En verdad, leo poco los diarios a esta altura, pero es impresionante el afán por preferir las malas (noticias). Yo no sé cómo quienes siguen leyendo El Mercurio, La Tercera, La Segunda , no sé cómo queda su corazón después de esto, porque, en verdad, pareciera como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso”, fue la frase del presidente.

De inmediato surgieron críticas contra el mandatario por parte de la Asociación Nacional de Prensa de Chile (ANP), la que señaló que Boric estaba vulnerando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. Además, agregaron que “los dichos del presidente se suman a otras acciones suyas y de su gobierno hostiles con la labor periodística“.

Sin embargo, desde el Colegio de Periodistas no habían mostrado su postura ante las declaraciones del jefe de Estado, y recién una semana después, algunos miembros del gremio publicaron un comunicado criticando a Gabriel Boric.

¿Qué dijo el Colegio de Periodistas sobre los dichos de Boric? Las fuertes críticas

Los Consejeros Nacionales del Colegio de Periodistas de Chile, María Marcela Damke, Felix Orellana y Ricardo W. Urzúa Munita, junto al integrante del Consejo Metropolitano del gremio, Antonio Guzmán, criticaron al presidente Gabriel Boric por sus dichos contra algunos diarios del país.

Las declaraciones del presidente “reflejan el malestar del mandatario ante la actitud crítica de esos medios a su gestión gubernativa, pero también un desconocimiento acerca del rol social de los medios de comunicación“, comienza diciendo el comunicado.

“Siempre ha sido del deseo de los gobernantes que los medios respondan a sus intereses propagandísticos, aunque cuando los políticos están en oposición, les seduce el rol del ‘perro guardián’ de la prensa”, continúa el texto.

Posteriormente, los consejeros mencionan que Boric cuando era diputado “destacaba el papel crítico que debía tener el periodismo“, pero que ahora los sale a criticar.

“Un Gobierno debe promover y garantizar la libertad de expresión, no tratar de pautear”

El comunicado de los miembros del Colegio de Periodistas igualmente destaca que “no se puede desconocer que los medios de comunicación tienen una mirada crítica del quehacer del actuar del Gobierno, pero ellos tienen entre sus funciones primordiales cuestionar, incomodar a quienes están en el poder“.

Asimismo, enfatizan en que el Gobierno ya “tuvo un matiz censurador cuando creó la Comisión contra la Desinformación que, en el fondo, trata de regular lo que se puede decir o no a través de las redes sociales“.

Por último, el texto indica que “un Gobierno debe promover y

garantizar la libertad de expresión, no tratar de pautear o restringir lo que dicen los medios, porque eso le hace daño a la democracia, donde debe existir una pluralidad de informaciones y opiniones”.

Las otras polémicas del presidente Boric con la prensa

Este caso se suma a una serie de enfrentamientos entre los medios de comunicación y el presidente Gabriel Boric. Incluso, el martes de esta misma semana el mandatario le respondió a un reportero “¿Esa es la opinión de El Mercurio?”, respecto a una pregunta por la nueva Constitución.

En abril de este año Boric también había increpado a un reportero que lo fotografió en su oficina en el Palacio de La Moneda. El mandatario consideró que se trataba de una violación a su privacidad.

Asimismo, en mayo de este año, Boric le pidió a los medios “no crear noticias falsas” luego de que La Tercera había dicho que Carabineros movilizó contingente extra cuando el presidente fue al Estadio San Carlos de Apoquindo a ver a la Universidad Católica. Información que luego fue descartada por la policía.