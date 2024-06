Aún hay alumnos que no inician su receso escolar. Conoce cuándo terminan las vacaciones de invierno en Chile.

Escolares de varias regiones de nuestro país se encuentran disfrutando de las vacaciones de invierno tras el receso escolar que suele darse en estas fechas.

Eso sí, aún hay estudiantes que de momento no inician sus vacaciones y deben esperar entre el lunes 1 al lunes 8 de julio para disfrutarlas. Sin embargo, como no hay plazo que no se cumpla, y de manera triste para algunos, en algún momento hay que volver a clases, y puede ser más temprano que tarde.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno? Así será el regreso a clases región por región

Estas fueron las fechas confirmadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) ante el inicio y fin de las vacaciones de invierno en Chile :

Región de Arica y Parinacota: entre el lunes 8 y el lunes 22 de julio.

¿Cuáles son las regiones que aún no inician sus vacaciones de invierno?

De momento, los estudiantes de las siguientes regiones aún aguardan por el inicio de su receso escolar en el país:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Aysén

Magallanes