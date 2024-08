La última semana de agosto se paga el monto anual del Bono Mujer Trabajadora. Las beneficiarias podrán recibir hasta 640 mil pesos, los cuales serán depositados en la cuenta bancaria que ingresó al momento de postular.

Sin embargo, como suele ocurrir cada año, es probable que haya mujeres que no tengan el pago, pese a que postularon y cumplían los requisitos.

Esto puede ocurrir por varios motivos. Aquí te explicamos cuáles podrían ser y qué hacer para solucionarlo.

Razones para no recibir el pago del Bono Mujer Trabajadora

La razón más común para no recibir el pago del Bono Mujer Trabajadora es la fecha de postulación. Si solicitaste el beneficio durante este 2024, no recibirás el pago anual en agosto, sino que en 2025. Esto se debe a que el pago anual se efectúa en agosto del año siguiente a la postulación. Eso significa que recibirán el pago en agosto de 2024 las mujeres que postularon en 2023. En este caso, solo te queda esperar hasta el próximo año para recibir tu pago.

Otra de las razones es que tus datos del Registro Social de Hogares (RSH) no estén actualizados. El 29 de julio fue el último día para que las beneficiarias que no tenían sus datos actualizados, lo hicieran. Esto no significa que no tendrás el pago, sino que habrá un retraso.

Un motivo poco común, pero que también podría suceder, es que hayas elegido la modalidad de pago mensual. En ese caso, no recibirás el pago anual, porque solo puede elegir una modalidad: mensual o anual.

Así puedes reclamar si cumples los requisitos y no recibiste el pago

Ahora bien, si cumples todos los requisitos al pie de la letra y aún así no recibes el pago, podrás presentar un reclamo.

Para ello deberás ir a buzonciudadano.sence.cl e ingresar con Clave Única, Clave Tributaria o Clave Sence.

Una vez dentro, deberás completar un formulario. En “Tipo de solicitud” escoge “Reclamo” y en “Instrumento” escoge “Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)”.

En el apartado “Descripción” detalla tu caso y más abajo adjunta los documentos que respalden tu caso.

Por último, haz clic en “Enviar formulario”. Se te entregará un número de solicitud con el que podrás hacer seguimiento a tu apelación.