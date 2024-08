En agosto se efectúa el pago anual del Bono Mujer Trabajadora, para quienes postularon durante el 2023. Sin embargo, existe una razón por las que algunas beneficiarias podrían sufrir atrasos en el pago y aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Por qué se podría retrasar el pago anual del Bono Mujer Trabajadora?

El 29 de julio fue el último día para que las beneficiarias que no tenían sus datos actualizados, lo hicieran. Quienes no tienen su información personal correcta y no hicieron el trámite hasta la fecha indicada, podrían experimentar retrasos en el pago anual.

Si bien todavía no se sabe la fecha exacta de entrega del beneficio, está confirmado que será durante el mes de agosto. Pero quienes no tengan los datos actualizados podrían recibir el pago más tarde o tener problemas con él.

Si tus datos estaban correctos, no te preocupes, porque tu pago llegará correctamente. El problema será para las personas que no tenían datos correctos y no los actualizaron.

¿Cuál es el monto de este 2024?

El monto anual varía para cada beneficiaria, puesto que depende de los ingresos anuales. Se divide en tres tramos:

Tramo A: A mayor renta, el monto aumenta

Si tu renta anual es igual o inferior a $3.234.866, recibirás entre $1 y $646.973.

Tramo B: El monto se mantiene constante

Si tu renta anual es superior a $3.234.866 e igual o inferior a $4.043.582, recibirás cerca de $646.973.

Tramo C: A mayor renta, el monto disminuye