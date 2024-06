Bolsillo Familiar Electrónico no dejará retirar el dinero: ¿Para qué son los 13.500 pesos?

La reactivación del Bolsillo Familiar Electrónico ya es oficial y pese a que todavía no se conoce la fecha de su regreso, se confirmó qué ocurrirá durante los meses de invierno. Los nuevos beneficiarios de aporte deben estar al tanto de las condiciones del beneficio y saber desde ya que el dinero no se entrega en mano y que no es de libre disposición.

Bolsillo Familiar Electrónico no deja retirar el dinero: ¿Cómo se usa?

El Bolsillo Electrónico es un bono de $13.500 por carga familiar. Sin embargo, ese dinero no se obtiene de forma física, ya que se deposita en la Cuenta RUT y el beneficiario podrá usarlo directamente desde ahí.

Además, el monto no es de libre disposición, eso quiere decir que el beneficiario no podrá usarlo para comprar lo que quiera, sino que solo para la compra de alimentos en establecimientos de ese rubro, con máquina para pagar con tarjeta, como supermercados, almacenes y similares.

El beneficio no requiere postulación, sino que se paga automáticamente a beneficiarios de Subsidio Familiar, Asignación Familiar y Chile Seguridades y Oportunidades.

Los beneficiarios pueden ajustar el porcentaje de uso

Una vez que el dinero es depositados, los beneficiarios pueden gestionarlo desde su cuenta de Banco Estado, ya sea desde la web o a la app para teléfonos móviles.

Allí deberán configurar el porcentaje de uso: 20% o 100%. Si eligen el 20%, el bono cubrirá el 20% de la compra y el resto lo deben pagar con su dinero. Y si eligen el 100%, el bono cubrirá el 100% del valor de la compra y el usuario no deberá pagar nada con su monto personal.