Tal y como se tenía planificado, este martes 23 de julio inició la discusión del séptimo retiro de las AFP en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, es en ese contexto que uno de los tantos proyectos presentados trata sobre un autopréstamo de dinero que permitiría el retiro de hasta 5 millones de pesos de las cuentas individuales de las AFP.

Autopréstamo AFP: Presentan proyecto que permitiría retirar hasta 5 millones de pesos

Se trata del proyecto presentado el pasado 4 de junio por el diputado Rubén Darío Oyarzo (independiente), quien definió esta opción como la “más viable desde el punto de vista político y de responsabilidad financiera que se requiere para nuestro país”.

La propuesta consiste en una reforma constitucional que permita que todas las personas afiliadas al sistema de las AFP y que posean una cuenta de capitalización individual, puedan realizar un autopréstamo de fondos, este préstamo no puede superar el monto de $5 millones ni el 10% del total ahorrado a la fecha en que se requiera.

No obstante, al tratarse de un autopréstamo y no solamente de un retiro, el exdiputado del Partido de la Gente señaló que este monto deberá ser devuelto a la misma cuenta individual en un plazo que no supere los 7 años y, por tanto, la devolución será calculada en UF, eso sí, no tendrá intereses y podrá descontarse mes a mes al afiliado, junto a la previsión.

El proyecto además señala que la devolución del dinero comenzaría tres meses después de recibido el dinero por parte del afiliado y, además, tendría la posibilidad de suspender una devolución mensual un máximo de tres veces.

Para cerrar y al igual que pasa con otros proyectos, no se podría pedir un nuevo autopréstamo mientras no se realice el pago total del solicitado anteriormente.