Se acercan las primarias y los vocales de mesa deberán cumplir una importante labor para mantener el orden y la transparencia de los votos emitidos. Revisa a qué hora deben constituir sus mesas y quién debe hacerlo este domingo 9 de junio en las comunas participantes.

¿A qué hora es la constitución de mesas de las primarias y quiénes tienen que asistir?

La constitución de mesas para las primarias debe realizarse a partir del sábado 8 de junio a las 15:00 horas en el local de votación donde fue designado como vocal. Un día más tarde, es decir, el domingo 9 de junio, las mesas deben instalarse a partir de las 08:00 horas, y permanecerán activas hasta el mediodía.

¿Qué ocurre si no cumplo con mi labor de vocal de mesa?

A diferencia de los votantes, cuya participación en las Primarias es voluntaria, la labor de los vocales de mesa es obligatoria.

Si no cumplen con su responsabilidad, se arriesgan a sanciones que la ley establece, traducidas en una multa de entre 2 a 8 UTM (aproximadamente $131.000 a $524.000).

Vocales de mesa

Desde el Servel recalcan que si las mesas no logran ser instaladas, podrían afectar el derecho a sufragio de cientos de personas que deseen ser parte de este proceso electoral.

¿Puedo ser vocal de mesa voluntario?

Sí. El Servel explica que “el elector puede ofrecerse como vocal voluntario, avisando al Delegado de Local de su disponibilidad. Es el Delegado quien le asignará una mesa para cumplir este rol. Solo puede ser vocal de mesa en el local que le corresponde”.

Esto es un punto importante que hay que destacar. Solo se puede cumplir con la labor de vocal de mesa si te encuentras en tu local designado según tu comuna de residencia.

Si tu domicilio electoral se encuentra en una comuna que no cuenta con Primarias, entonces no puedes ser votante ni vocal en otra comuna que no corresponda a tu domicilio electoral.