Vacunas contra el Covid-19 | Conoce las características y la efectividad de la vacuna Pfizer

Ante la gran crisis sanitaria que aún afecta al mundo a causa del Covid-19, mucha expectativa se ha generado con el anuncio de diversos laboratorios sobre el avance el proceso de aprobación de sus vacunas.

En Chile, en concreto, el Presidente Sebastián Piñera anunció el pasado viernes 11 que dentro de los próximos días o semanas comenzará el plan de vacunación, apenas concluya la fase de aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP) de la vacuna de Pfizer y BionTech, lo cual debiese ocurrir mañana miércoles 16.

Según palabras del mandatario, quienes recibirán la inmunización en primera instancia, será la población crítica, o sea, funcionarios de la salud, del orden público y transporte; y más tarde, con grupos de alto riesgo, como lo son adultos mayores y enfermos crónicos.

El desarrollo y estudios de la vacuna se realizaron en tiempo récord, de apenas ocho meses, lo que abre la puerta a una serie de inquietudes en la ciudadanía, sobre todo con respecto a su efectividad y efectos secundarios.

Es por esto que en Redgol te contamos algunas de las características de la Pfizer y Biontech que se deben tener en cuenta.

Lo primero, son las porciones por persona. Para que la vacuna logre inmunizar a los pacientes, se requerirá colocarle dos inyecciones. La segunda dosis irá tras 28 días de haberse puesto la primera.

Segundo, cantidad de dosis disponibles. En el caso de Chile, Pfizer enviará 1,6 millones de dosis en el primer trimestre del 2021. Tras eso, en laboratorio entregará 550 mil dosis extras por mes. Con esto, se tardaría 15 meses en recibir el total de las vacunas comprometidas.

Un aspecto muy importante es la efectividad. Datos preliminares entregados por el mismo laboratorio, sugieren que protege a más del 90% de personas de desarrollar síntomas de covid-19.

Otro de las materias de interés es la perduración de la inmunidad. Esto aún no se sabe, pues, como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la vacuna se hizo en apenas ocho meses, por lo que no hay certezas en la materia. En todo caso, eso no es un problema grave, ya que se podría inmunizar a la población una vez al año, al igual como ocurre con el virus de la influenza.

Por su parte, otra preocupación son los efectos secundarios que podrían existir. Ante esto, durante la fase de estudios, en ningún paciente se generaron consecuencias graves, sin embargo, el Reino Unido ya advirtió de secuelas adversas en personas con alergias severas, luego de que dos funcionarios de la salud presentaran síntomas posteriores a la vacunación.