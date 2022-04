No comer carne roja en Semana Santa es una tradición muy popular entre los creyentes de la Iglesia Católica. Conoce aquí por qué los católicos prefieren no comer carne en esta fecha.

El día de hoy es Viernes Santo, una de las fechas más esperadas por los chilenos, ya que además de ser el día en que se recuerda la crucifixión de Jesús, es el comienzo de un fin de semana largo que la gente suele aprovechar para salir de viaje, descansar o reunirse con sus seres queridos.

Aunque no existen una serie de reglas escritas en la biblia sobre cómo comportarse en estas fechas, es una tradición desde hace siglos que los creyentes de Jesús ocupen la Semana Santa para la reflexión, oración y la penitencia.

Son el Viernes Santo y el Sábado Santo, los días en que la gente católica tiene la costumbre de hacer ayuno y evitar comer carnes rojas como son el vacuno, cerdo, buey, caballo, de caza y vísceras. Esto, en señal de respeto y como sacrificio por la muerte de Jesús de Nazareth.

Si eres creyente y quieres saber qué pasa si hoy comes carne, revisa a continuación.

¿Qué pasa si como carne en viernes santo?

Los católicos no suelen comer carne en esta fecha ya que el Viernes Santo es el sexto día de la Semana Santa, momento cúlmine en el que Jesús de Nazaret a sus 33 años es crucificado en la cruz por los romanos. Es por esto que es un día de gran tristeza y emotividad para los cristianos.

Así es como en honor a su muerte, los fieles deben comportarse con austeridad y privarse de ciertos placeres de la vida, como es comer carne, cumpliendo así una “penitencia”. En el caso de no cumplir esta penitencia, el creyente no estaría viviendo la Semana Santa como corresponde y sería considerado una falta de respeto. Aunque, actualmente, este tipo de creencias ya no son tan estrictas como antes y existe más permisividad por parte de la Iglesia.

Entonces, ¿qué puedo comer en vez de carne?

En vez de comer carne, la mayoría de la gente prefiere otras fuentes de proteína como el pescado y los mariscos. De acompañamiento, se suelen elegir alimentos nutritivos como legumbres y verduras.