"Le falta preparación no sólo política, le falta un poco más de cultura", fue una de las duras frases que expresó el ex ministro de Salud. Revisa a continuación qué cosas dijo Enrique Paris a la ministra del Interior.

En una nueva entrevista con la Revista Sábado, el ex ministro de Salud durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Enrique Paris, hizo una serie de declaraciones personales y otras acerca de la actual ministra del Interior, Izkia Siches.

A un poco más de un mes de haber dejado la cartera, el ex ministro manifestó acerca de su salud que se sentía "ya recuperado, aún cansado a ratos", con "dolores musculares, a lo mejor porque antes estaba muy tenso". Esto debido a que, en sus palabras, el nivel de estrés era muy alto y diario durante el manejo de la pandemia.

Además de algunas confesiones sobre su estado de salud mental y su mala relación con Jaime Mañalich, el ex titular hizo una serie de declaraciones y críticas sobre el desempeño que ha tenido la ministra Siches durante el corto periodo de tiempo en el que se ha desempeñado en su nuevo puesto.

Entre sus dichos sobre Siches, habló de su poca preparación política y cultural, además de lo que considera una falta de prudencia en su actuar.

A continuación, te contamos en detalle todos los dichos de Enrique Paris sobre la actual ministra del Interior de Chile.

¿Qué dijo el ex ministro sobre Izkia Siches?

Durante la entrevista, Paris manifestó que Siches es una persona a la que "a la que le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad" y agrega que "creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas".

Sobre el traspié que sufrió la ministra al asegurar que un avión con migrantes expulsados se devolvió a Chile durante el gobierno de Piñera, Paris acerca de si debe renunciar o no, aseguró que "tiene que pedírsela el Presidente, o ella misma renunciar si considera que está haciendo las cosas mal o dañando a su Presidente, pero yo no me meto en eso. Lo aprendí siendo ministro: pedir renuncias no conduce a nada".

El ex presidente del Colegio Médico también declaró lamentar que la ministra del Interior no haya aprendido de sus errores en el pasado.

“No pensé que iba a llegar a este punto que, imagino, ha sido bastante doloroso para ella porque creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas, pero aparentemente no ha cambiado”.

Además, manifestó que “cuando el vocero comienza a tener problemas, como los que estamos viendo ahora con la ministra Izkia Siches, se comienza a contaminar el gobierno”.