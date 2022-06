Conoce aquí cuáles son las multas si no votas en el Plebiscito de Salida por una nueva Constitución.

Plebiscito Nueva Constitución | ¿Habrá multas si es que no voto y de cuánto es?

El próximo 4 de julio se realizará la entrega oficial de la propuesta de la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional, la cuál será entregada en una ceremonia al Presidente de la República, Gabriel Boric.

Posteriormente se realizará la campaña de los partidos políticos por el apruebo o el rechazo de la nueva constitución, y para finalizar este proceso el domingo 4 de septiembre se llevará a cabo el Plebiscito Constitucional de Salida, votación obligatoria para todos las personas mayores de 18 años.

La normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas antes del Plebiscito de Salida, sin embargo, no habrá multas para quienes no vayan a votar por alguna de las siguientes causas:

Enfermedad

Ausencia del país

Encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Si no logras excusarte, te puedes exponer a multas. A continuación te comentamos cuánto valen estas multas por no votar.

¿Habrá multas si no voto en el Plebiscito de Salida y de cuánto es?

El Plebiscito de Salida es obligatorio para los mayores de 18 años que tengan domicilio electoral en Chile. Por lo que quienes vivan en Chile y no acudan a votar se exponen a una multa de hasta 3 UTM, equivalente a $174.744.