Poco a poco se han estabilizado los nuevos contagios de covid-19 en Chile, sin embargo, la situación sanitaria aún es delicada, ejemplo de ello son los más de 13 mil casos activos y 600 hospitalizaciones por coronavirus informadas este miércoles.

Es por lo mismo que, pese al alto porcentaje de vacunación, hay muchas comunas que retroceden en el plan paso a paso, 27 de ellas retrocedieron hoy y 20 de ellas, regresaron a fase 3, incluidas Copiapó y Puerto Montt.

Pero, ¿qué se puede hacer en fase 3 de preparación?, en RedGol te explicamos.

¿Cuáles son los aforos en la fase 3 Preparación?

Actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos escolares

Asistencia: voluntaria.

Apertura: obligatoria.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Permitidas.

Reuniones en residencias particulares

Máximo 20 personas. Pueden ser 50 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público

Comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 4 m2. Mínimo 4 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas o 1 m. entre mesas individuales.

Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 1 m. entre máquinas.

Actividad física y deporte

Lugar abierto: máximo de 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: máximo de 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 70% del aforo total definido, con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 2 m2.

Lugar abierto: 500 o 5.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

Actividades con interacción entre asistentes

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 4 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Actividades grupales con un máximo de 10 personas en un determinado espacio.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 20 personas y 40 si todas tienen Pase de Movilidad.