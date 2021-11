Pese al gran rechazo que generó en un comienzo, el Pase de Movilidad ha sido uno de los documentos más utilizados durante el último tiempo en Chile. El Carnet Verde acredita a las personas que completaron su esquema de vacunación contra el Covid-19.

Al ser un documento que comprueba si una persona está vacunada, el Pase de Movilidad es solicitado en distintos lugares, por ejemplo el cine, el estadio, algunos restaurantes, para realizar viajes interregionales, entre otros.

Si no te has aplicado la dosis de refuerzo contra el Covid-19 debes tener cuidado, porque podrías estar en el grupo de personas que no podrá obtener el Pase de Movilidad habilitado si no tiene la tercera dosis.

¿Quiénes necesitarán dosis de refuerzo para usar el Pase de Movilidad?

A partir del 1 de diciembre el Pase de Movilidad de las personas mayores de 45 años quedará inhabilitado si no se han aplicado la dosis de refuerzo y han trascurrido seis meses o más desde la vacunación con la segunda dosis o dosis única (esquema completo).

¿Cuándo me toca la dosis de refuerzo?

Revisa a continuación el calendario de dosis de refuerzo: