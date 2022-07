El Partido Republicano nuevamente acudió a la Contraloría General de la República (CGR), esta vez, para solicitar que el organismo cree una unidad de investigación por un presunto intervencionismo electoral por parte del Gobierno de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

La bancada de diputados republicanos junto al líder del partido José Antonio Kast, acudieron esta jornada al ente, desde donde el ex candidato presidencial criticó el trabajo del Presidente Gabriel Boric.

“El presidente Gabriel Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción”, sostuvo el líder de la extrema derecha.

Según Kast, “en las últimas semanas, hemos visto al presidente de la República, a sus ministros y alcaldes usando y abusando del Estado para iniciar una campaña por su opción en el plebiscito del 4 de septiembre”, agregando que el mandatario “fue elegido para gobernar, no para ser jefe de campaña de una opción política.

“Queremos pedirle al presidente Gabriel Boric que comience a gobernar. Él fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Llevamos cuatro meses de gobierno y no se ha gobernado”, aseveró la ex carta presidencial del Partido Republicano.