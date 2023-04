La PGU, o conocida como Pensión Garantizada Universal, es unos de los beneficios más solicitados por personas de 65 años o más y quiénes pueden recibir un monto de $206.173 pesos, no obstante esto depende de la pensión de cada beneficiario y beneficiaria.

¿Revisaste si eres nuevo beneficiario de la PGU?

Desde este mes de abril el beneficio contempla nuevos requisitos para considerar un número no menos importante de nuevos beneficiarios.

Consulta AQUÍ su cumples con los requisitos para postular al beneficio o ingresa a este ENLACE para postular a la PGU.

Importantes cambios en abril

Actualmente uno de los requisitos para recibir la PGU es no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más. Pues, con la entrada de la Ley Corta, este requisito será modificado y se comenzará a evaluar un nuevo requisito, y es que estas personas que no resultaron beneficiarias no integren un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país.

Es decir, se podrán ver beneficiadas todas las personas que pertenezcan al 90% de los hogares con menores ingresos de la población chilena.

Por otra parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) revaluará internamente las solicitudes y desde este mes de abril contactará a aquellas personas que se les rechazó la PGU para avisarles de que fueron beneficiarias sin necesidad de que vuelvan a postular al beneficio.

¿Cuáles son los requisitos?

Quiénes deseen acceder a la PGU desde abril deberán contar con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más de edad.

No integren el 10% más rico de la población del país.

Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.