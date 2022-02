Este jueves el Ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó en medio del balance diario del Minsal, que aumentó a cinco la cantidad de contagios de SARS-CoV-2 con variante Ómicron 2, un sublinaje de la cepa predominante a nivel mundial.

La BA.2 es un linaje de Ómicron aparecido recientemente en el mundo y, según constó el titular de la cartera sanitaria, ya son cinco los casos presentes en Chile, de los cuales dos corresponden a viajeros y otros tres a transmisión comunitaria.

Respecto a la variante, Paris aseguró que el virus va a seguir mutando mientras persista una alta tasa de personas no vacunadas a nivel mundial. “Mientras no exista solidaridad en el mundo, mientras no exista una capacidad para que todo el mundo se vacune, van a seguir apareciendo cepas, variantes”, explicó el ministro.

¿Qué se sabe de la variante Ómicron 2?

La B.A2 aún no es calificada de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS), eso sí, se encuentra bajo investigación.

Hasta el momento se tiene claridad que es 1,5 veces más transmisible que Ómicron, aunque no existe evidencia que provoque una enfermedad más grave.

¿Y los síntomas? Son los mismos que con la cepa de Ómicron, vale decir, se destaca por la presencia de dolores musculares, irritación de garganta y secreción nasal. También se presenta con estornudos, fiebre, pérdida del olfato y tos persistente.