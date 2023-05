La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei armó una polémica contra el gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego, por el futuro de la rotonda de la Plaza Baquedano.

Ayer martes el gobernador metropolitano anunció la eliminación de la rotonda, para avanzar en el proyecto del nuevo eje Alameda-Providencia. Sin embargo, durante esta jornada, la jefa comunal desmintió a Orrego: “me sorprendió” que se hiciera el anuncio siendo que “ese acuerdo todavía no está”, señaló Matthei.

En entrevista con Canal 13, Matthei indicó que el futuro de la rotonda es un tema constante. "Hemos conversado muchas veces, pero me sorprendió que él llegara y lo anunciara en forma pública, porque ese acuerdo todavía no está y porque, además, (sobre) esta rotonda él no tiene tuición, es la Municipalidad de Providencia la que administra este espacio", sostuvo.

"Con todo respeto, él puede llamar a rectores, a otros ministros, empresarios, arquitectos, a los que quiera; eso no reemplaza la participación ciudadana. Nosotros cuando mejoramos cualquier plaza, cualquier parque, son tres o cuatro participaciones ciudadanas mínimo", señaló, añadiendo que, "cuando se hizo la participación hace ocho años atrás eran totalmente distintas las condiciones. Para esto hay que hacer de nuevo participación ciudadana".

"Lo que más me sorprende es este es un sitio que está relativamente bien, nosotros hemos tratado de ir manteniéndolo. Recuperamos esta Plaza Baquedano. Hoy día nosotros estábamos anunciando que vamos a arreglar cuatro lugares más cercanos acá y uno ve, en cambio, la Alameda que está muy deteriorada en muchos sectores de Santiago, de Estación Central y Lo Prado. Entonces yo no entiendo por qué esa obsesión de partir por acá, cuando esto está relativamente bien", criticó Evelyn Matthei.

"Él tiene como una obsesión con esta plaza”, cuestionó la jefa comunal de Providencia.