Insólito: hombre es detenido en Cauquenes por gritar “¡Renuncia Piñera!”

Durante la tarde de este viernes el Presidente Sebastián Piñera tuvo una jornada bastante ajetreada en Cauquenes, donde ocurrió un insólito hecho: una persona fue detenida luego de gritar “¡Renuncia Piñera!”.

Todo comenzó en el marco de la visita del mandatario y el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, a la zona; donde las autoridades se hicieron presente en la inauguración de una nueva comisaría para la comuna.

Se trata de la 4ta comisaría de Cauquenes, que dispondrá de 1.900 metros cuadrados de terreno y que servirá para patrullar tres cuadrantes, como seguridad preventiva.

En dicho acto, se dispuso de un perímetro de contención para que no se acercara público no contemplado y que no hubiesen manifestaciones.

Sin embargo, fuera de este perímetro, igual llegaron algunas personas, una de las cuales fue protagonista del hecho.

El hombre estaba parado pacíficamente con un cartel en las manos y gritó “¡Renuncia Piñera!, ¡Cauquenes merece dignidad, queremos respeto: estamos pasando hambre!”.

Ante lo cual, una pareja de uniformados que estaba vigilando el lugar se acercaron y lo tomaron detenido, sin ninguna justificación y lo trasladaron a la misma comisaría que estaba inaugurando el presidente.

Cabe recalcar que el hombre no se resistió a la detención.