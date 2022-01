Aries (marzo 21-abril 20)

Sigues en un momento hoy en el que te dejas llevar por lo mejor que te ofrece la vida y te alejas de problemas o de situaciones tensas. Pero eso no quiere decir que no seas realista, sobre todo con la familia. En cualquier caso, será una jornada entretenida y apacible.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Una persona muy especial para ti va a pedirte apoyo moral y estarás a su lado, lo que te hará sentirte bien, ya que sabes que significa algo así como el deber cumplido. Después te llegará calma y tranquilidad. En ese momento estarás muy a gusto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No te conviene abusar de tus fuerzas y pedirle a tu cuerpo más y más. También es una cuestión mental y aunque te encuentras bien y con ganas de experimentar nuevas sensaciones, ten precaución. No hace falta llegar al límite.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes aprovechar al máximo tus encantos, tus habilidades, especialmente en el terreno profesional. Cierto aspecto misterioso y distante de tu personalidad te sirve muy bien a veces para tus propósitos. Hay alguien a quien le atrae ese punto desconocido.

Leo (julio 23-agosto 22)

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No debes preocuparte por alguien de la familia que se ha tomado un poco de descanso y ha decidido hacer una pequeña escapada. Lo necesitaba y si tu lo ves con buenos ojos, la relación puede mejorar. Es cuestión de comprender sus motivos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es importante que, si tienes pareja, intentes pensar en sus problemas y en cómo puedes ayudar para que se sienta mejor. Por la noche, intenta charlar tranquilamente con ella, averiguarás la causa de todo eso y verás que es algo en lo que tienes mucho que ver.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Vas a aprovechar el fin de semana para convencer a algunos amigos o amigas a involucrarse en un proyecto que te hace ilusión. Probablemente no tiene recompensa económica, pero será divertido y en ello vas a volcarte en los próximos tiempos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Una conversación en profundidad puede arreglar muchas cosas que tu creías ya perdidas en el plano emocional. Te has equivocado al juzgar a un amigo y ahora ves que ese afecto sigue ahí. Recompondrás la situación si pides perdón.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vas a planear un fin de semana tranquilo que necesitas verdaderamente para calmar tu espíritu. Si lo planteas bien, la familia te ayudará a encontrarte mejor y a disfrutar de ese tiempo de calma y también de reflexión.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Ten mucha cautela al criticar los errores de los demás, porque tu también los cometes y no te interesa dejar a nadie en evidencia. Así no se presentará ningún problema de relaciones en lo profesional. Busca la objetividad, lejos de las emociones.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te importará mucho hoy que los demás vean lo que has conseguido y que te digan lo bien que lo has hecho. Tu ego necesita ese éxito y puede que dentro de poco eso te abra algunas puertas más. Pero no creas que vendrá sin trabajo ni por si solo.