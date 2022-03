Aries (marzo 21 - abril 20)

Aprovecha estos días libres en algo que te suba el ánimo. Busca algo que te relaje, necesitas recargar energías para continuar la próxima semana de la mejor forma.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Las cosas se han puesto difíciles últimamente, pero hoy sabrás que hacer al respecto y te comenzarás a acercar cada vez más a la solución definitiva.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No dejes pasar la oportunidad de aprender y seguir creciendo. Demuestra que tienes interés y entusiasmo. La preparación de hoy es fundamental para tus proyectos del futuro.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

No te quedes estancado siempre en los mismo, abre tu mente a otras posibilidades, deja entrar a otras personas, escucha sus consejos y caminen juntos. Ya es momento de avanzar.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Una persona que no te cae muy bien intentará acercarse a ti y ganarse tu aprecio. Intenta comprender los motivos de tu actitud hacia esa persona y lograrás entender que realmente no ha hecho nada para conseguir tu desprecio. Ponte en su lugar y podrían comenzar una linda amistad, o al menos relación cordial.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Desde hoy comenzarás a sentir las cosas con más ligereza, dejarás volar tu mente y llegarán muchas posibilidades. Sentirás muchas emociones, no las reprimas y aprovecha este momento.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Las cosa comenzarán a mejorar con tu familia, pero deberás poner de tu parte. Ambos puntos de vista deben vivir en armonía, no reacciones antes de tiempo, escucha y pide ser escuchado.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No te culpes por las metas que no has podido cumplir, si lo intentaste no hay nada que lamentar, solo quiere decir que deberás esperar un poco más. Ve lo positivo de la situación y reconoce qué debes mejorar para lograr tus objetivos.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy vivirás en concordancia tus propios deseos, no dejes que las decisiones de los demás influyan en tu jornada. Es el momento de velar por ti ante todo. No se trata de ser egoísta, pero has estado mucho tiempo poniéndote en segundo lugar.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Este fin de semana intenta realizar actividades divertidas, que te distraigas y que te saquen una sonrisa. Por muy infantil que la idea pueda parecer, concrétala.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Ten cuidado con esa persona que conociste hace poco. No tiene de malo entusiasmarse, sobre todo conectaron, pero debes llevar las cosas con calma, sé objetivo y sereno.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Retomarás una actividad que habías dejado por falta de tiempo. Volverás a encontrarte con esa sensación de libertad y te sentirás mejor en todos los sentidos.