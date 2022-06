Aries (marzo 21 - abril 20)

Será un día relevante en cuanto a sentimientos, relaciones y familia. Es probable que recibas buenas noticias y sea una jornada positiva en general. No habrá mucho espacio para malos momentos, y si los hay, no interferirán mucho en tus actividades.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy se materializará algo que venías buscando desde hace tiempo. Te sentirás exitoso y las cosas darán un giro inesperado, pero muy positivo. Si pensabas que la suerte no estaba de tu lado, estás muy equivocado, porque la mayoría de las cosas que se venden son buenas a corto y largo plazo.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Has pasado unos días bastante estresantes y complejos a nivel emocional, pero está a punto de llegar un momento de paz y tranquilidad muy merecida. Dudarás si tomarte un descanso, pero no lo descartes, porque te lo mereces. Si quieres seguir rindiendo en todos los aspectos de tu vida necesitas tiempo para descansar.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Sueles vivir en tu propio mundo y eso te trae muchas cosas positivas, pero a veces te aleja del resto de las personas y eso genera problemas. Debes aprender a equilibrar las cosas y sacar lo mejor de aquello.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Llevas un tiempo distraído, sin la posibilidad de comprometerte con una sola cosa, porque siempre estás pensando en algo más. Intenta relajarse y buscar descanso, tu mente necesita quedar en blanco para empezar desde cero.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Existe el riesgo de que sea un día complejo, con noticias un poco debilitantes y negativas. Sentirás un poco de tristeza y melancolía, pero no debes dejar que la sensación se apodere de ti. Siéntela, saca lo mejor de ella y sigue adelante, no te quedes estancado.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Será un día lleno de contrates. Por un lado recibirás buenas noticias y te llenarás de esperanzas, pero por otra parte te golpeará la realidad. No te sientas desanimado, ni dejes que un instante te quite las ganas de concretar tus objetivos. A veces una gota de realismo es justo lo que necesitamos para cumplir nuestros sueños. No lo veas como algo malo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Sin que lo esperes se abrirá un camino de muchas posibilidades y oportunidades. Llegarás a sentirte abrumado, pero en el buen sentido. Tendrás que tomar importantes decisiones, pero tendrás a tu lado a personas que te ayudarán a tomar el camino correcto.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Llevas un tiempo angustiado y no hay nada que te haga sentir mejor, pero hoy es el comienzo del cambio. Ocurrirá algo que cambiará tu percepción de las cosas, tu vida tendrá un nuevo sentido y tu ánimo mejorará poco a poco. Solo date tiempo, cuando menos lo esperes notarás que te sientes mejor.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Estás en una encrucijada, entre lo que te gustaría hacer y tus responsabilidades. Tienes que buscar un equilibrio, no puedes dejar de hacer una cosa por prestar más atención a la otra. Las dos sin igual de importantes.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Siempre buscas ser útil, agradar a los demás y sentir que estas aportando algo. Pero a veces eso puede llegar a ser desgastante, no te permites descansar o ser tu mismo por intentar agradar a otros. Tienes que dejar esa actitud de lado y comenzar a actuar como tú mismo, no como crees que deberías.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Ocurrirá algo que te generará mucha felicidad, pero algunas personas intentarán opacar tu momento. No dejes que cumplan su objetivo, lo mejor que puedes hacer es ignorar y dejar pasar de largo sus comentarios.