Horóscopo de hoy, sábado 16 de enero de 2021, según tu signo zodiacal

Conoce tu horóscopo y las predicciones que le esperan a tu signo zodiacal para este sábado 16 de enero 2021.

Sígnos del zodiaco:

Aries (marzo 21-abril 20)

Deja que las cosas fluyan a tu alrededor, especialmente si se trata del trabajo. Procura no asumir problemas que no te pertenecen. Por el momento, tu situación no cambiará mucho, pero esto puede variar en cualquier momento, así que debes estar atento.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Busca alguna actividad que sea curativa para tu espíritu y te haga sentir bien. Tienes que volver a estar en contacto con lo que te rodea, el exterior, la naturaleza, la tierra, los animales o las plantas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tus dotes de observación estarán muy elevados. Utiliza esta perspicacia para tomar decisiones respecto a quienes te rodean en el trabajo. Confía en tus habilidades, no fallarás.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes estar alerta a lo que sucede en tu alrededor en el ámbito profesional. Habrá mucha competencia laboral e incluso algunas traiciones.

Leo (julio 23-agosto 22)

Va a parecer un día como cualquier otro, pero atención, que puede ocurrir algo muy importante para ti. Coloca mucha atención en lo que te dicen tus superiores, te están dando una clave.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás una permanente sensación de nervios, pese a que no tengas mucho que hacer. Han pasado ciertas cosas que te colocaron en un estado de tensión. Respira profundo. Trata de relajarte, ya sea solo o en compañía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Estás en un tono mental muy introspectivo, así que tendrás que moverte y pasar de la inercia a la acción en cosas relacionadas con la familia. Si algún pariente te necesita, acude sin pensarlo

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hay actitudes que no te gustan de un superior. Si ya llegaste al límite con esto, es mejor que cambies tu forma de actuar. Tienes que ser contundente, no te dejes sobrepasar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Alguna persona cercana se querrá alejar de ti. No será agradable, pero debes respetar sus deseos. Mientras antes lo asumas, más rápido podrás salir del bajón emocional.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Soluciona los problemas que te corresponden y de los cuales eres responsable, no le dejes esta tarea a los demás ni te hagas el desentendido. Alguien hará que veas esto y tendrá toda la razón y, aunque no te guste la idea, escúchalo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Revisa tu salud, sobre todo tu alimentación, estás abusando de ciertas comidas que no te hacen bien. Aún es tiempo de volver al camino adecuado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Alguien especial te espera con los brazos abiertos que siente mucho agradecimiento por tu afecto. Trata de terminar temprano tus ocupaciones para disfrutar con esta persona.