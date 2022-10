Aries ( 21 marzo - 20 abril)

Cambio favorable en la vida sentimental, o simplemente en la vida íntima, reconciliación tras una pelea o un desencuentro con tu pareja o algún otro ser muy querido. Tomale atención a los asuntos del corazón te van a afectar mucho este día y les prestarás tu atención con más intensidad que en otros momentos, pero al final será para bien.

Tauro ( 21 abril - 20 mayo)

Confía en ti corazón y sigue el camino que tú sabes que es el correcto y el que te llevará al éxito, otros te aconsejarán y tratarán de que vayas hacia otra dirección, pero ahora debes ser fuerte y hacer las cosas tal como tú las sientes porque al final te vas a llevar una alegría muy grande. En el pasado ya tuviste un fracaso porque te dejaste influir, confía en tus decisiones.

Géminis (21 mayo- 21 junio)

Hoy la suerte te va a sonreír, pero será sobre todo gracias a la ayuda de un amigo o un compañero de trabajo que te tiene en gran estima y también espera mucho de ti. Es un día afortunado, pero también será el fruto de tu gran capacidad para ganarte a los demás, es importante dejarte querer para lograr que tus seres queridos te ayuden y te apoyen de un modo u otro, nunca esta demás una ayuda.

Cáncer (22 junio - 22 julio)

Sigue por tu camino, por el sendero que tú sabes que al final te llevará a la victoria o a la felicidad. Solo tú, sabes lo que necesitas y como llegar a conseguirlo, enfocate en tus metas y proyectos. Quienes te rodean y te quieren te fuerzan a tomar otros caminos y buscar por otros lados, pero tu corazón sabe el camino y pronto echarás a andar.



Leo (23 julio - 22 agosto)

Hoy te sentirás muy seguro de ti mismo y una gran fuerza va a nacer de tu interior, sólo eso te ayudará a completar tus proyectos y metas. Es un día fructífero y feliz para ti, pero sobre todo porque te sentirás muy apoyado por el destino, nada te preocupará ni te asustará y finalmente el éxito te va a dar la razón. Lograrás triunfar sobre tus adversarios o estos se van a apartar de ti.



Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Podría ser un día muy fructífero y favorable para ti, pero al final es muy probable que no lo sea tanto por tu gran tendencia a enredarte o incluso bloquearte con los pequeños detalles y cosas sin importancia que a ti te parecen un mundo, sólo fluye y no te preocupes por cosas sin sentido. Perderás una gran cantidad de tiempo intentando resolver un asunto muy secundario, enfocate en lo que realmente te intersa.



Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Aunque tu personalidad se encuentra entre las más racionales, en este día podrías escuchar más a tu intuición porque la vas a tener y muy grande. Quizás el camino más lógico y racional no será el que finalmente te lleve al éxito o a la solución del problema, por eso hoy tendrás que improvisar y escuchar a tu corazón antes de todo.



Escorpio (23 octubre- 21 noviembre)

Vas a tener una oportunidad de ser muy feliz y realizar un sueño que llevas años intentando, pero si quieres que se consolide y no sea solo un buen momento pasajero entonces no se lo digas a nadie, a veces el silencio de activación es la mejor herramienta para que los sueños se cumplan, actúa con discreción porque muchas de las personas que te rodean te envidian más de lo que crees, así que ojo con las personas que te rodean. Guarda tu tesoro en tu corazón y no se lo digas a cualquiera.

Sagitario (22 noviembre- 21 diciembre)

A veces deber tener cuidado con tu carácter, especialmente con tu genio, porque ante cualquier pequeña cosa podrías saltar como un tigre y liar un problemas inusuales, aunque en realidad no hay nada que justifique esta actitud. Estás muy nervioso y tan solo debes tomarte las cosas con más calma, todo llegará con un poco de paciencia. Recuerda que la paciencia es una virtud.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Un golpe de suerte, o una gran ayuda que no esperas te va a librar de una muy pesada carga o desbloqueará una situación que te tenía paralizado y de la que te costaría muchísimo salir por ti solo. Es uno de esos pocos momentos en los que la suerte acude en tu ayuda, agradece esta ayuda porque es inusual. También te espera algo bueno en la vida íntima, siempre y cuando pongas de tu parte.

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tras unos días en los que te has sentido apagado o melancólico la ilusión y la alegría volverán de nuevo a tu vida, sobre todo en el terreno sentimental o la vida íntima no desaproveches la oportunidad de abrir tu corazón, quizás salgo bueno. Tras un periodo de cierto bloqueo e introversión es el momento de salir de nuevo a la luz, porque al fin se ha solucionado algo que te estaba causando gran dolor, es hora de sanar y dejar ir ese dolor.

Piscis (20 febrero - 20 marzo)

Hoy te sentirás un poco bajo de moral porque algunas ilusiones se han volatilizado o tu mismo has visto que eran falsas o eran inalcanzables, pero no te desanimes puede cambiar la situación. El realismo, o incluso el pesimismo, tienden a dominar tu personalidad, pero no te preocupes porque tan solo es algo momentáneo y muy pronto volverás a ver el lado positivo de las cosas, solo rodeate y haz cosas que te hagan sentir bien.