Aries (marzo 21 - abril 20)

Habrá un detalle de una persona que no te va a hacer mucha gracia, quizá relacionado con lo económico. Piensa que lo más importante no es lo material y mira a ver cómo lo enfocas para que no suponga un problema para ti, debes hablar claro.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Si te planteas algo relativo a la pareja, ya sea una ruptura o la búsqueda de alguien para compartir tu vida, no es necesario que lo hagas de inmediato, al contrario, necesitas tiempo para pensar en lo que realmente deseas.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Podrás cumplir una ilusión o un pequeño plan que has hecho de manera muy individual y eso te hará comprobar que es posible disfrutar e muchas cosas sin depender de nadie. Esas actividades te van a ser muy gratas y divertidas, ya lo verás.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Asume que hay algunas cosas que cambian con el paso del tiempo y te sentirás con más ligereza al encararlas. No puedes cambiar esa realidad, así que lo que más te conviene es adaptarte a esos cambios.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Tendrás buenas ideas para organizar una reunión o celebrar algo bueno que ha sucedido con algunas personas muy cercanas. Será agradable e interesante desde todos los puntos de vista.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Se te ocurren ideas innovadoras u originales para solventar un problema doméstico sin gastar mucho dinero. No te va a importar ocuparte de ello personalmente, pero tampoco estará de más que pidas ayuda a los familiares o a un vecino.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Muchas ganas de pasarlo bien y lo cierto es que lo vas a conseguir, pero no debes dejar todo el tiempo para la diversión, también es importante que ordenes algunas cosas.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Disfrutarás mucho con alguien que hace algo que admiras intensamente, como un deporte o una actividad artística. Eso será la mejor manera de vivir el tiempo libre y a ello debes de dedicarte hoy.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Lo relacionado con la música, los libros o cualquier actividad cultural te va a proporcionar muy buenos ratos y te compensará de esos temas un tanto complejos con los que probablemente has tenido que lidiar en el trabajo.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy retomas una calma un poco forzada, pero lo cierto es que ves las cosas mejor que ayer y con razón, ya que el panorama se aclara bastante y hay muchas a tu favor.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tienes muchas ambiciones, pero administrarlas y encauzarlas bien es un arte que quizá aún debes de aprender. Mira a ver cómo puedes poner todo en su lugar correspondiente.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy no estarás con demasiadas ganas de involucrarte en los asuntos de los demás y eso significa que si alguien te cuenta algún rumor o un cotilleo de terceras personas, andes con pies de plomo y no te pronuncies sobre el asunto.