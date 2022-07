Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera una jornada compleja, de esos días en que ocurren muchas cosas agobiantes e imprevistas. No dejes que esto afecte tu interior, controla tus emociones y podrás terminar el día de forma positiva.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un día difícil en el ámbito emocional. Sentirás que despertaste con el pie izquierdo y que el universo está en tu contra, pero debes mantenerte fuerte y dejar que pase la tormenta, para poder disfrutar la calma.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tienes que usar la inteligencia, sobre todo hoy, para que tus objetivos tengan un resultado satisfactorio. Sentirás que la suerte no está de tu lado, pero no piensen en ello, enfócate en lo que está bajo tu control.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te rencontrarás con un amigo, retomarán conversaciones importantes que habían quedado estancadas. Será un día muy emotivo, pero te hará muy bien. Necesitabas un estímulo y este encuentro será justo eso.



Leo (julio 23 - agosto 22)

La suerte estará de tu lado hoy. Las cosas te resultarán tan bien esta jornada que sentirás que algo no anda bien, pero no dudes de ello, aceta lo bueno que te está pasando y aprovéchalo, porque no sabes cuando podría terminar esta buena racha.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No dejes que otros te avergüencen por ser una persona apasionada y entregar todo de ti cuando amas, no es algo que debas esconder, por el contrario debes sentir orgullo, porque es una cualidad que no todos tienen.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Llevas un tiempo estancado en un poco de tristeza y melancolía, pero solo depende de ti salir de ahí, por mucho que otras personas intenten ayudarte, la decisión final está en ti. Te da miedo, pero debes enfrentarlo, es la única forma de salir adelante, nadie puede hacerlo por ti.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Cuando pierdes el control de las cosas te angustias, porque sientes que no hay nada que puedas hacer para remediar las cosas. No hay nada que puedas hacer contra eso, solo acetarlo. Debes aprender que a vece ocurren imprevistos y que los planes no siempre se pueden concretar. A veces no es algo negativo. Intenta mirar las cosas dese distintas perspectivas.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será un día muy alegre y satisfactorio, no tendrás mucho de qué quejarte, por el contrario sentirás mucho agradecimiento por cómo están resultando las cosas. Aprovecha estos momentos positivos y haz lo que tienes miedo cuando las cosas no salen bien, es el momento adecuado para lanzarse.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tendrás que luchar con tu ánimo, porque hoy no será el mejor y el resto de las personas lo notará. No te desquites con ellos, no tienen la culpa de lo que te sucede. Intenta ser amable contigo mismo, pero también con los demás.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Se avecina un cambio grande e importante que dará vuelta tu mundo. Es algo positivo, no te alarmes. Es probable que te agobies en un comienzo, porque es algo relevante, solo busca la forma de acostumbrarte. No tengas miedo al cambio, en esta ocasión es algo bueno.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Pensaste que este momento no llegaría, pero la nube negra que estaba sobre ti está comenzando a disolverse. Tus problemas comenzarán a solucionarse poco a poco y podrás enfrentar la vida con más entereza.