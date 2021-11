Aries (marzo 21-abril 20)

Todo lo que tienes planeado para estos próximos días va a salir conforme a tus objetivos. Si tus planes incluyen diversiones y tiempo de ocio con algún espectáculo, lo cierto es que lo vas a pasar muy bien. No te importará incluso dormir o descansar menos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Si estableces prioridades, verás que lo personal se impone sobre lo profesional, así que debes prestar mucha atención a un tema familiar, quizá en ayudar a un hijo, si tienes, u a otra persona. Hay necesidades de tipo económico probablemente.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Es muy importante que hoy hagas todo lo que puedas, que te esfuerces, en un trabajo colectivo que supone el bienestar de muchas personas. Tu aportación es clave y no puedes mirar solo tus intereses. Es momento de abrir tu corazón y entregar más de tu tiempo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Horóscopo Cáncer 04 de Noviembre de 2021 Vas a saber contestar a alguien que te pondrá en tensión con sus comentarios, pero lo cierto es que en esta ocasión no vas a dejar que la timidez se apodere de ti. Reaccionarás contundentemente y tus palabras serán muy tajantes.

Leo (julio 23-agosto 22)

Por mucho que no te apetezca o que no tengas un día muy inspirado, no puedes dejarte vencer por la pereza ni por una mirada poco proactiva sobre el trabajo o los estudios. Es necesario que te pongas en marcha sin pensarlo demasiado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Debes de ceder en alguna de tus pretensiones con un amigo o una amiga que te ofrece su afecto, a pesar de ciertas tensiones pasadas. Si quiere reunirse contigo, no te niegues ni juegues con los tiempos. Dile que sí y acepta ese encuentro que no será desagradable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Una corriente de energía llega a ti de la mano de alguien que no esperabas. Esa persona que puedes conocer o tener un contacto profesional con ella, te va a facilitar muchas tareas y te sentirás feliz. La sorpresa será muy agradable y positiva para ti.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La luna nueva estará hoy en tu signo y esto influirá mucho en todo lo que tenga que ver con lo económico ya que se producen cambios que afectan de una manera u otra a tu economía. Procura no gastar en exceso. Hay cuentas que debes hacer meticulosamente.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te resultará fácil saber lo que alguien desea de verdad de ti hoy si te paras cinco minutos a pensar las actitudes que últimamente ha tenido contigo. Los gestos delatarán sus intenciones claramente. Observa con detalle todo lo que ha hecho.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vigila, porque puedes tener ciertas contestaciones airadas o algún impulso incontrolable de hacer algo poco amable y luego tener que pedir perdón. Es mejor que intentes serenarte antes de hacer o decir nada. Tus nervios están a flor de piel.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No puedes quejarte de cómo te apoya la familia para solucionar esos pequeños asuntos cotidianos que tanto tiempo te quitarían de no ser por esa ayuda que te resulta verdaderamente esencial. Un detalle amable y una sonrisa no estarán de más.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

