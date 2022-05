Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy deberás calmar tu temperamento, porque podría traerte algunos problemas. No te desquites con otro, intenta dar un respiro profundo cuando sientas que estás perdiendo el control. No dejes que un impulso te quite oportunidades o relaciones importantes.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Es momento de que demuestres lo que vales, no dejes que te sigan pisoteando o mirando en menos. Hay personas que no quieren verte bien y han logrado que te mires en menos, pero es tiempo de dejar eso atrás. Necesitarás el valor para alzar lo voz y en un principio parecerá difícil, pero una vez que lo logres todo será más fácil y quienes te hacían los días complejos se irán.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Necesitas descansar y hoy es el día perfecto para ello. No dejes que pase más tiempo sin que te des un tiempo de relajación, aunque sean unos minutos. Si sigues con tu vida sin parar, el estrés o la presión podrían pasarte la cuenta. Hazlo por tu propio bien.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay algunas personas que han estado haciendo tus días difíciles. En un principio no te afectaba, pero últimamente has sentido el peso de su mala actitud. La recomendación es ignorarlos, no dejes que sus palabras te hagan sentir menos. Cuando vean que sus acciones no generan nada en ti, se irán derrotados.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Has concretado algunos logros, pero por algún motivo no logras estar satisfecho y siempre buscas más. Quizás la idea de que lo que tus victorias no son suficientes te hacen tener esa mentalidad, pero debes entender que has llegado lejos. No te menosprecies, aprende a disfrutar de tus triunfos sin temor ni vergüenza.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tu mente ha estado trabajado mucho estos últimos días y ya es momento de dejarla descansar. Haz actividades que no requieran mucho esfuerzo de tu parte, lee un libro, mira una película o sal a caminar. No tiene nada de mal darse tiempo para uno mismo, de hecho es esencial.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tienes muchas dudas y no encontrar las respuestas te ha generado un poco de angustia. Necesitas liberar esas tensiones, y para ello, debes entender que las respuestas no están en tus manos, solo debes esperar y con el tiempo conseguirás lo que quieres. No te desesperes por algo que no puedes controlar.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Sueles esconder tus sentimientos y eso hace que los demás te vean como una persona fría y dura. No te gusta que te perciban así, pero por mucho que lo intentas te cuesta expresar lo que sientes. Intenta liberarte de a poco, no es necesario que demuestres afecto a todos inmediatamente, pero pequeños actos harán una gran diferencia que los demás apreciarán mucho.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Te espera un día muy agradable, lleno de alegría y diversión. Te volverás a sentir un niño y las preocupaciones de la vida adulta desaparecerán por un instante. Esto es justamente lo que necesitas, reencontrarte con tu niño interior. Aprovecha todo el tiempo que tengas para lograrlo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Abandona esos pensamientos que te hacen dudas sobre ti mismo y sobre los demás. A veces tu mente exagera las cosas y eso te hace pensar lo peor. Lo mejor es estar con los pies en la tierra y analizar las cosas objetivamente. No dejes que las interpretaciones dicten tu vida.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy podría ocurrir algo un poco incomodo, un disgusto. Te sentirás un poco agobiado por la situación y es probable que te desquites con alguien que no tiene la culpa. Cuando te des cuenta, intenta pedir perdón y explica lo que te sucede, es más que seguro que serán entendido.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Es un buen momento para tomar decisiones o planear proyectos. Estas pasando por una etapa muy creativa y no debes desperdiciar las ideas. Aprovecha cada momento de lucidez para proyectarte y ponte metas a futuro.