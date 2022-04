Aries (marzo 21 - abril 20)

Intenta ver la botella media llena y no seas tan pesimista, de esa forma lograrás las cosas mucho más rápido, por muy raro que parezca. No veas solo las cosas malas.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Tendrás una conversación con un amigo en la que deberás procurar hablar con sinceridad si piensas pedirle un favor. No extiendas las palabras, ve al grano. Es probable que te pida algo a cambio también.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No te preocupes demasiado por tus incoherencia, el ser humano es contradictorio y es totalmente normal. No te esfuerces demasiado por comprender si no encuentras una respuesta de inmediato.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Has recibido varios advertencias, pero este es el momento decisivo para te pongas serio con tu salud y prevengas. Si tienes molestias, busca ayuda. Si estás haciendo algo que te hace daño, intenta detenerte.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Podrás concretar esos planes que venías forjando desde hace tiempo. Debido a ello vivirás un momento muy divertido, de bastante felicidad. Celebrarás con alguien a quien aprecias y que te aprecia mucho.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Llegará a tu mente la claridad que esperabas y podrás encontrar la forma de solucionar ese asunto familiar que te acongojaba. Si firme, sincero y franco, no tengas miedo si sabes que estás haciendo lo correcto.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Es momento de descansar y no pensar más en las cosas que te traen tensión, intenta desconcentrarte. Busca un ambiente tranquilo, en el que no tengas que hacer nada más que relajarte.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tendrás un día muy alegre hoy, sonreirás mucho gracias a alguien y atesorarás muy lindos recuerdos de ese momento. Será una jornada muy tranquila, descansarás y sentirás felicidad.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Llevas tiene buscando un interés profesional, pero eso se ha vuelto una preocupación muy grande que ocupa mucho espacio de tu vida. Sigue buscando, pero no te agobies más de lo necesario, ve con calma y cuidado.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Se te presentará la oportunidad de realizar una actividad un poco arriesgada, pero muy divertida. Atrévete, no dejes que el miedo se interponga entre tu y experiencias que forjarán tu futuro.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy sentirás que tiempo pasa rapidez y eso te hará alterarte un poco. Probablemente sentirás que no tienes el control de una situación. No dejes que te guie la presión, relájate y haz las cosas con calma para obtener un mejor resultado.