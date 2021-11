Aries (marzo 21-abril 20)

Te propusiste dominar aspectos de tu carácter que no te gustan, y poco a poco lo estas consiguiendo. Te darás cuenta de lo mucho que eres capaz de conseguir si de verdad te lo propones. Eso hará que veas, hasta donde puedes llegar.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Sentirás que eres parte de un grupo de personas positivas, que hacen bien las cosas. Vienen días muy interesantes y estarás con mucho ánimo, no quiere decir que no tengas que descansar.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Alguien te dirá algo, que no esperabas saber tan pronto, esta información adelantada te servirá para planear las cosas y tener estrategias. Hay un buen camino trazado interiormente.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Tus emociones se pueden ver alteradas por una relación inesperada, que se está convirtiendo en algo más serio. Ten cuidado y no eches a perder lo que tienes ahora. Piensa bien lo que haces pero con el corazón.



Leo (julio 23-agosto 22)

Mira bien y con cautela a tu alrededor y no te confíes de las buenas palabras, sino más bien de los hechos. Tienes muy cerca a alguien con malas intenciones, no sigas todos sus consejos, ten cuidado con lo que te dice.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No hace falta que muestres todo lo que tienes para dar, sobre todo para tu trabajo. Debes jugar tus cartas con cuidado, tener muchas opciones para saber que hacer.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si necesitas ayuda pídela, no tires mensajes confusos a las personas porque puede que no te entiendan. Dilo claro y no andes con rodeos o no te entenderán.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te guardes las cosas que te hacen daño, porque solo te hará mal y tendrás rencor. Si te sientes ofendido por alguien, lo mejor es hablarlo con tranquilidad y sinceridad. Te sentirás mejor si lo hablas, decirlo en voz alta sana.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Aunque tendrás muchas cosas por resolver y asuntos pendientes por arreglar, sentirás alegría y empatía. Por la noche llegarán momentos muy especiales.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No pienses en las cosas malas, lo negativo no te va a ayudar a salir de lo malo. Los asuntos familiares y de pareja se imponen, trata de tener siempre tiempo para ti.



Acuario (enero 21-febrero 19)

A pesar de los contratiempos emocionales, hoy te sentirás bien y recibirás buenos consejos de personas cercanas. Si tienes hijos, pasarán momentos buenos y muy alegres.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy te servirán tus habilidades de sociales, ya que tendrás a favor esta característica para conseguir asuntos financieros que estás planeando. Tu empatia y gracia te servirán para conseguir lo que quieres lograr.