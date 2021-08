Este 21 de agosto a las 09:00 horas se dará inicio a la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente que tiene como objetivo elegir al candidato oficial que representará al conglomerado en los comicios de noviembre.

En esta elección, participarán los precandidatos Carlos Maldonado (PR), Paula Narváez (PS) y Yasna Provoste (DC), siendo esta última la favorita, de acuerdo a las encuentas, para ganar la consulta.

El ganador de esta instancia, se sumará a la lista de candidatos presidenciales donde se encuentra Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Vamos), Franco Parisi (Partido de la gente), José Antonio Kast (Partido Republicado), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresita), Gino Lorenzini, Tomás Jocelyn-Holt y Dr. File, entre otros.

En esta consulta podrán votar militantes de los partidos: Demócrata Cristiano, Radical, Liberal, Nuevo Trato y Ciudadanos, Socialista y Por la Democracia. Además de los independientes que no tengan afiliación a ningún partido político.

¿Habrá ley seca este sábado 21 de agosto?

Esta Consulta Ciudadana no se realiza bajo ninguna ley como sí ocurre con las desarrolladas por el Servel, por lo que este sábado 21 de agosto no está considerada la entrada en vigencia de la "Ley Seca", es decir no habrá prohibición de vender bebidas alcohólicas.

Por esta misma razón, tampoco será feriado irrenunciable, y los empleados tampoco podrán exigir dos horas en sus trabajos para ir a votar.