El Gobierno descartó irregularidades en el financiamiento de la campaña de primarias del Presidente Gabriel Boric. Tanto el mandatario como el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, señalaron estar disponibles para eventuales investigaciones.

Según información publicada por Interferencia este martes, la ex candidata a la gobernación metropolitana habría afirmado ante el Tribunal Supremo del partido Comunes que parte de los fondos de su campaña fueron a la campaña de primarias de Apruebo Dignidad, concretamente, a las del actual mandatario.

Por medio de un escrito ante el tribunal, Oliva habría apuntado a las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix de recibir financiamiento irregular y en el caso de Rojas fue aún más lejos y habría señalado que “ella quien me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido, facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente”.

Estas supuestas declaraciones levantaron la alerta el en Gobierno y pese a que el abogado de Oliva, Juan Carlos Manríquez, desmintió que la otrora candidata hubiese declarado en algún proceso judicial, tanto el Presidente Boric como el Ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, salieron al paso de los cuestionamientos.

“Estamos disponibles a cualquier investigación”

El primero en dar respuesta a los cuestionamientos levantados sobre la campaña de primarias, fue el mandatario Gabriel Boric en medio de su gira oficial a Argentina. En la instancia, Boric sostuvo que “he sido siempre muy claro respecto de que el financiamiento de las campañas tiene que ser transparente, regular y no puede haber espacio para arbitrariedades”.

“Nosotros estamos disponibles siempre a cualquier investigación, confío en la justicia chilena y, por lo tanto, si hay alguna duda que se revise, acá no hay nada que esconder y si alguien cometió cualquier tipo de irregularidad tendrá que hacerse responsable en términos administrativos, penales si corresponde y políticos también”, señaló el presidente.

El ministro Jackson respondió esta jornada en la misma línea que el mandatario, sosteniendo que “estamos plenamente disponibles para poder responder” ante cualquier cuestionamiento.

“Nosotros no tenemos mucho más que repetir que todo gasto por parte de la campaña del actual presidente, en ese entonces candidato tanto a primarias, primera vuelta como a segunda vuelta, fue puesto a disposición de nuestras rendiciones al Servel, que están siendo revisados, unos ya fueron aprobados otros siguen en revisión por los plazos que determina el Servel”, cerró el secretario de Estado.