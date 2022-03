Desde la última semana de febrero y la primera semana del mes de marzo , existe una baja considerable en los contagios de coronavirus, este lunes el Ministerio de Salud informó 19.353 casos de Covid-19 y una positividad de 21,01%.

Tras ello, se ha decidido realizar cambios comunales en el Plan Paso a Paso. 37 son las comunas que avanzaron a Fase 3 de Preparación y 11 comunas a Fase 4 de Apertura Inicial.

A continuación te comentaremos los detalles de los aforos y actividades de Fase 5 Apertura Avanzada.

¿Qué significa y qué se puede hacer en esta fase del Plan Paso a Paso?

1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Asistencia: voluntaria.

Apertura: obligatoria.

2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Sin restricción.

3. Reuniones en residencias particulares

Máximo 20 personas. Sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

4. Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Sin restricción de aforo.

5. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

6. Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

7. Actividad física y deporte

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

8. Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen pase de movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial. Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen pase de movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

9. Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen pase de movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

10. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Sin restricción de aforo, pero todos los asistentes deben tener Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 20 personas en total, sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

11. Residencias de centros cerrados (Centros SENAME, ELEAMs)

Sin restricciones para residentes ni visitas, pero siguiendo el protocolo específico.

Se debe cumplir un metro de distancia entre personas.