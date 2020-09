Debate Trump-Biden: El curioso tweet de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez con referencia al "Chacal de la Trompeta"

Durante la noche de este martes, se realizó el primero de los tres debates presidenciales entre Donald Trump, actual Mandatario de Estados Unidos y representante del Partido Republicano, y Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata.

Fue en medio del intenso debate que tenían los dos contrincantes, que un curioso tuit de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez se hizo viral al hacer referencia al "Chacal de la Trompeta", el recordado personaje de "Sábado Gigante", lo que provocó una serie de comentarios en las redes sociales.

La legisladora de origen latino escribió en su cuenta de Twitter: “Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an ‘y fuera’ situation”.

Todo esto mientras se discutía sobre el caso de los impuestos de Trump, quien según The New York Times, no ha pagado tributos federales en 10 de los últimos 15 años.

Cabe recordar que el formato que creó Mario Kreutzberger se exportó a fines de los años 80's a Estados Unidos, donde aparecía el popular personaje de los concursos.