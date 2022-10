Recientemente el Juzgado de Garantía de Copiapó emitió una orden de detención contra el diputado Jaime Mulet (FRVS) por no haber asistido a la audiencia de formalización en su contra.

Cuando la respectiva audiencia llevaba cerca de dos horas, Mulet apareció en la video llamada cuando se estaba llevando a cabo la lectura de los cargos.

Tras ser emitida la orden, el abogado defensor del parlamentario solicitó la autorización para que su defendido estuviera presente en la audiencia. "Me he incorporado a la audiencia, atendido que el tribunal interpretó de manera distinta el fuero que me asiste", declaró el diputado ante la situación.

¿De qué se le acusa al diputado Jaime Mulet?

El diputado fue acusado en el año 2021 por el delito de inducción al cohecho pasivo por haber influido para que la Municipalidad de Tierra Amarilla desistiera de ir a un juicio ambiental, favoreciendo a la minera Candelaria.

Junto con Jaime Mulet, también fueron acusados dos abogados ligados a la Democracia, Cristiana Ramón Briones y Hernán Bosselín, por el mismo delito.

Específicamente se le acusa al diputado de haber tenido un rol clave en que la minera pagara al municipio 3 millones de dólares y 4 millones a los abogados que habría recomendado Mulet, a cambio de que el alcalde Osvaldo Delgado desistiera del juicio por daño ambiental.

De esta manera, al evitar que la autoridad comunal iniciara las acciones legales, la empresa allanó el camino para obtener un permiso ambiental y así continuar operando en la zona la extracción de cobre hasta el año 2030.

En cuanto a la situación actual de la orden de detención, como es diputado, es necesario que sea desaforado para establecer las medidas cautelares.

Recordemos que la Fiscalía había advertido que estudiaba pedir el desafuero de Jaime Mulet, y la determinación de esa solicitud será el martes 18 de octubre.

¿Quién es Jaime Mulet?

Jaime Mulet Martínez (59 años) es abogado y político, presidente de la Federación Regionalista Verde Social. Además, ha sido diputado por la Región de Atacama desde hace 16 años, por tres periodos consecutivos. Su cargo actual terminará en el 2026.

Cabe recordar que fue el primer diputado querellante contra la colusión de las farmacias y uno de los impulsores del retiro del 10% de las AFP.