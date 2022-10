El Bono Base Familiar es un beneficio no postulable que se entrega a las familias más vulnerables del país que sean parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades mediante la entrega de un aporte monetario mensual durante dos años.

Conoce a continuación cuándo pagan el Bono Base Familiar y el monto que entrega el beneficio.

¿Cuándo pagan el Bono Base Familiar?

Para poder recibir el bono hay que ser participante de Chile Seguridades y Oportunidades y además se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

o del en los programas Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (valor correspondiente a la línea de pobreza del 2021).

Al cumplir estos requisitos el pago se realiza mensualmente en donde los días 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de los requisitos para identificar a aquellos que tienen derecho a recibir el beneficio.

¿Cuál es el monto que entrega el Bono Base Familiar?

Con el fin de ayudar a las familias y personas que se encuentren en situación de pobreza extrema para que cuenten con mejores ingresos es que se realiza la entrega de este beneficio durante dos años.

El monto que entrega varía dependiendo de la situación económica de los participantes de Seguridades y Oportunidades, cubriendo el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema ($45.572).

Este valor disminuye un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte y en la medida en que se sigan cumpliendo con los requisitos.

Cómo referencia el monto promedio que se pagó a los beneficiarios durante el primer cuatrimestre del 2022 alcanzó un total de $58.594 pesos.

Al ser un beneficio no postulable no hay forma de saber si se es beneficiario o no, pero se puede consultar si se cuentan con pagos pendientes del aporte AQUÍ.