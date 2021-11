La última pandemia ha forzado a la ciencia a actuar con rapidez, a considerar el conocimiento generado en todo el mundo y a generar acciones conjuntas para combatir un virus que ha exigido pruebas de diagnóstico, vacunas y medicamentos realizados en tiempo récord. La presencia del virus no ha terminado, y una de las grandes lecciones es que la ciencia, la salud y la forma de comprenderlas deben tomar un nuevo rumbo para afrontar los desafíos del futuro.

La fusión entre ciencia, innovación y emprendimiento han permitido desarrollar todos los materiales, herramientas y tecnologías que dan forma a nuestra vida. Pero, ¿somos conscientes de este impacto? Este 24 de noviembre a las 11:30 de Chile (GMT-3), Roche Latinoamérica realizará el evento “Celebrate Life: La ciencia nos cambia la vida”.

Allí, y con motivo de su 125° aniversario, se revisarán los principales avances científicos que ha visto el mundo en este tiempo y cómo estos han sido claves para el desarrollo de América Latina y el mundo. Además, se analizará el futuro de la ciencia y cómo las tecnologías deberán replantearse para apoyar a la sociedad post pandemia.

En el evento estará presente el médico y destacado científico de las universidades de Stanford y Harvard, Daniel Kraft, quien expondrá sobre el futuro de la salud y el rol de la ciencia después del COVID-19. También asistirá Rolf Hoenger, Area Head de Roche Pharma para Latinoamérica; Marilú Acosta, magíster en Salud Pública y Promoción de la Salud por el Instituto Henri Poincaré en Francia; André Medici, economista social y de Salud internacional en Washington DC; y Antonio Vergara, Area Head de Roche Diagnóstica para América Latina.

El panel analizará el futuro de la Salud y el potencial desarrollo que tendrá la Medicina al servicio de las personas, y hacia dónde debe apuntar la ciencia de los próximos años en un contexto lleno de incertidumbres y desafíos.

¿Cuál debe ser el futuro de la ciencia aplicada en la medicina? Daniel Kraft, principal expositor del evento “Celebrate Life”, enfatizó que “la convergencia de tecnologías aceleradas está permitiendo rápidamente la reinvención de una atención médica más inteligente, más disponible y más personalizada, y acelerando la ciencia desde el descubrimiento hasta los ensayos clínicos y la salud pública”.

Asimismo, para Rolf Hoenger, presidente de Roche Latam, la ciencia debe avanzar para mejorar la calidad en la salud, y que estos avances beneficien a todos los pacientes de manera efectiva. “Necesitamos invertir más y mejor en salud, desde la investigación y desarrollo de soluciones innovadores hasta su integración a los sistemas de salud para que lleguen a los pacientes más rápido”, expresó.

Por su parte, Antonio Vergara destacó que “por medio de alianzas entre los sectores público y privado, así como la academia, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales, tendremos la capacidad de reunir todos los recursos que promuevan la ciencia, la compartición de conocimiento y el acceso a ésta. No solo por un corto plazo, sino que se sostengan y prosperen a lo largo del tiempo”.

Sin embargo, ante un futuro lleno de caminos a tomar surge la pregunta: ¿Qué requiere el futuro de la ciencia y la medicina para sobrellevar contextos desafiantes? Para Marilú Acosta, el objetivo de la medicina debe ser la conservación de la salud, y no la recuperación de ésta. “Si no hay una franca modificación del sector, del poder de la salud en manos de quien la ejerce, el futuro de la medicina y la salud será una contracción a tal grado que la sociedad entre en un retroceso no sólo sanitario, sino incluso en el desarrollo de la humanidad”, detalló.

Idea con la que concuerda André Medici, quien plantea que antes de entender cuáles son los desafíos del conocimiento es necesario separar los problemas estructurales y coyunturales a resolver. Por ejemplo, el pluralismo fragmentado de la oferta en salud, el cuidado no integrativo y la falta de mecanismos de gestión son problemas estructurales que, según el economista, atentan contra un buena entrega de la medicina a la población de Latinoamérica y el mundo.

Existen factores recientes e imprevisibles que, según Medici, se debe poner atención de aquí al futuro. Algunos de estos eventos son los mecanismos de los distintos sistemas de salud, la estabilidad de cada gobierno y, por supuesto, la pandemia del COVID-19 que puso en jaque a la salud mundial. “La pandemia ha desestructurado tanto la oferta como la demanda por salud, lo que hizo necesario reconfigurar el acceso a los servicios para evitar una sobremortalidad y sobremorbilidad por enfermedades crónicas que quedaron rezagadas durante el año y medio de la pandemia”, enfatizó el economista en salud.

El aporte de América Latina para el mundo



Junto con reflexionar sobre el futuro de la ciencia y el desarrollo tecnológico, en el evento “Celebrate Life: La Ciencia nos cambia la vida”, se destacarán los principales aportes a la ciencia de la humanidad que han sido gestados desde esta región del continente, y que han tenido un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad durante el último siglo.

“Nuestro espíritu como latinoamericanos está marcado por una pasión, energía y calidez única, que se siente en todo lo que hacemos. Esto no ha sido la excepción en el mundo de la ciencia, donde hemos visto avances clave que han impulsado personas de nuestra región, que hoy hacen posible muchos tratamientos innovadores”, añadió Hoenger al respecto.

En ese contexto, Hoenger destacó que la mayor contribución está en “el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, académicos, investigadores, representantes del sector público, y mis colegas en Roche y otras farmacéuticas ponen esta pasión al servicio de las personas y ayudan a que todos tengamos un mejor futuro”.

Latinoamérica está llena de historias inspiradoras de innovación y ciencia. Algunos ejemplos son el Dr. Jorge Rosenkranz, que desarrolló la píldora anticonceptiva en la década de los 50 's, empoderando a las mujeres en términos de planificación familiar hasta el día de hoy; Guillermo González Camarena, que nos dio la televisión a color en los 40 's, potenciando la comunicación masiva en todo el mundo y que, en sí, también nos ayudó con esfuerzos de concientización de enfermedades.

También Nubia Muñoz, que estableció la relación entre el virus de papiloma humano (VPH) y el cáncer de cuello uterino durante la década pasada, salvando así la vida de millones de mujeres en el mundo.

Ante esto, Antonio Vergara agregó que “en Latinoamérica somos expertos en celebraciones, y no me refiero solamente al majestuoso carnaval de Brasil, o a los típicos festejos familiares en torno a festines de comida. Me refiero a la pasión que los latinoamericanos somos capaces de imprimir en el trabajo diario, en nuestras ganas de prosperar, en la disposición a tenderle una mano al hermano en necesidad”.

“Celebrate Life” será emitido este 24 de noviembre, y transmitido gratuitamente para toda Latinoamérica a partir de las 11:30 de la mañana, hora chilena. Quienes estén interesados en conocer los detalles del evento y otros detalles pueden visitar el sitio www.celebrateliferoche.com para más detalles. Será un encuentro para celebrar los avances del pasado, y al mismo tiempo entender el presente para crear un futuro. El centro de esta celebración será la vida y cómo será posible seguir mejorando en los próximos años.