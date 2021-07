Covid-19 | ¿Hasta cuándo están cerradas las fronteras en Chile?

Dentro de las últimas semanas bajaron considerablemente los contagios diarios de coronavirus y, en base lo mismo, las autoridades pretendían implementar cambios al Plan Paso a Paso, lo que finalmente no sucedió debido a la llegada de la Variante Delta.

Según pudo dejar entrever el Minsal, estas actualizaciones tendrían que ver con otorgar mayores libertades a las personas, sobre todo a aquellas que ya contaran con el esquema vacunatorio completo (dosis única o doble, dependiendo del caso, más 14 días).

Así que, por lo pronto, se mantendrán todas las estipulaciones vigentes, incluyendo las restricciones a viajeros, que tantas críticas generaron por el polémico “caso 0” de la variante delta.

¿Hasta cuándo están cerradas las fronteras en Chile?

Según lo informado por las autoridades, las fronteras del país se mantendrán cerradas hasta el próximo 14 de julio, aunque no se descarta que la medida se pueda ampliar.

Por lo que, quienes necesiten salir del país, deberán solicitar una autorización extraordinaria en Comisaría Virtual, la cual se entrega por motivos urgentes y calificados de carácter humanitario.

Se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en Chile, con excepción de autorizados por la autoridad consular chilena en el país de origen, bajo criterios sanitarios fundados.