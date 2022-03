El plazo original del trabajo de la convención constitucional era el próximo 4 de abril. Pero lo acotado de las fechas obligó a la mesa a activar la prórroga contemplada en la reforma constitucional, lo que permite extender la labor, por una sola vez, por tres meses. Es decir, la labor para confeccionar la nueva Constitución concluirá el lunes 4 de julio de este año.

La presidenta María Elisa Quinteros, candidata independiente por la Asamblea Popular por la Dignidad, explicó en su cuenta pública que "hoy activamos la prórroga constitucional que nos permite extender el plazo de funcionamiento de esta Convención por tres meses más, hasta completar un año de trabajo constituyente".

En el Salón de Honor del Congreso de Santiago, Quinteros recordó que "de acuerdo a este plazo, nuestro trabajo tendrá que estar absolutamente concluido el 5 de julio de este año, fecha en que deberemos hacer entrega al Presidente de la República de la propuesta de texto constitucional que será sometida a votación por las y los chilenos en el plebiscito de salida, en una fecha aún por definir".

Si bien la fecha original del término del trabajo era el 4 de abril -nueve meses después del inicio del trabajo-, también se contempló la posibilidad de una extensión, la que debía ser solicitada por la presidencia del órgano o por un tercio de sus miembros "con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses".

Sigue la mesa

En la cita también se ratificó a la actual mesa directiva, para lo cual se requería la mayoría absoluta de los constituyentes (78). La mantención de María Elisa Quinteros y su vicepresidente Gaspar Domínguez recibió el apoyo de 114 votos a favor, con ocho en contra y 25 abstenciones.

"Hace solo tres meses jamás me imaginé que estaría hablando ante ustedes como presidenta de la convención constitucional, liderando esta histórica tarea. Las circunstancias me pusieron en este lugar con una responsabilidad que no imaginé tener", confesó la presidenta.

Además, Quinteros destacó el trabajo de la convención pues varias normas aprobadas "han generado amplios consensos con altísimas votaciones de más de 140 o incluso 150 votos en algunos casos. Por lo tanto, no es cierto que esta Constitución que se está escribiendo refleja solo el pensar y sentir de un sector de la población. Nada más lejos de la realidad".

El plebiscito de salida está contemplado para septiembre de este año.