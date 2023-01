Alrededor de 4,5 millones de personas están registradas en el Directorio de Información Comercial, conocido por todos como Dicom. Este es un listado que elabora la institución mediante el cual se informa si alguna persona natural o empresas registran algún tipo deuda con el sistema financiero del país.

¿Cómo se puede ver si estoy en Dicom?

Para consultar de forma gratuita si es que apareces en Dicom debes consultar en el portal de ChileAtiende ingresando AQUÍ, en donde debes acceder con tu RUT y ClaveÚnica.

Cuando hayas entrado debes pulsar en "Obtener Informe" e inmediatamente se descargará un documento que entrega la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el que se informa si tienes algún tipo de deuda y, por lo tanto, si estás en Dicom.

La información que ofrece el informe de la CMF tiene un desfase de entre 11 y 16 días respecto de la fecha en que se hizo la consulta, por lo que si tienes deudas muy recientes es posible que no aparezcan.

¿Por qué estoy en Dicom?

Para estar en Dicom no es necesario tener grandes deudas, sino que con cualquier tipo de morosidad que tengas sin importar si el monto es pequeño ya puedes entrar a Dicom.

Por lo tanto, si tienes alguna deuda del CAE o que sean provenientes de créditos hipotecarios, de tarjetas de créditos, de subsidios, o las que son otorgadas por bancos o instituciones financieras, como de las de cajas de compensación, tributarias, entre otras, ya podrías estar en Dicom.

Ahora bien, no entrarás a Dicom si tienes otro tipo de deudas, como las que se tienen con personas naturales por el no pago de arrendamientos o préstamos, o las que son por no pagar el agua, el gas, la luz, o el cobro de TAG.

¿Cuánto tiempo de deudas debo tener para entrar en Dicom?

Por lo general para entrar a Dicom deben pasar más de dos meses sin que se pague una deuda, debido a que la mayoría de las entidades financieras entregan avisos después de 60 días desde que se acabó el plazo de pago.

Ahora bien, las notarías y bancos envían informes semanales, por lo que si tienes cheques protestados, o deudas de pagaré o letra, puedes entrar a Dicom muy pronto.

¿Qué me pueden hacer si estoy en Dicom?

Si bien estar en Dicom es malo, no es tan grave como algunos piensan, puesto que generalmente solo tendrás dificultades para pedir tarjetas de créditos, créditos hipotecarios o préstamos bancarios, debido a que serás considerado persona de riesgo.