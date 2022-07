Cuarta Dosis | ¿Cómo saber cuándo me toca y cuál es el calendario de vacunación?

El calendario de vacunación sigue avanzando para que la población chilena cumpla y complete su esquema de vacunación, el cual es muy importante para detener el avance de la pandemia por coronavirus en Chile.

Hoy el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 9.074 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas. Del informe se puede desprender que de ellos 1.720 personas no presentan síntomas, contamos con 39.565 casos activos y una tasa de positividad nacional del 14,54%.

Cabe señalar, que un 94% de la población cuenta con su esquema completo de vacunación, sin embargo, aún queda un número no menor de personas que no has recibido siquiera su tercera dosis, por lo tanto, el llamado a acudir a los vacunatorios sigue en pie.

Bajo esta misma línea, todos los mayores de 18 años que no cuenten con su dosis de refuerzo luego de 6 meses posteriores a su tercera dosis, se verán imposibilitados de hacer uso de su Pase de Movilidad, lo cual la única vía para habilitarlo es mediante la inoculación de sus dosis.

¿Cómo saber cuándo me toca la cuarta dosis?

Para verificar cuando debes colocarte tu cuarta dosis, en primer lugar, debes revisar cuándo fue tu tercera dosis, para ello ingresa al sitio web que habilitó el Gobierno para ver todos tus datos junto al pase de movilidad.

¿Cuál es el calendario de vacunación?

Las jornadas de inoculación siguen avanzado y ahora corresponde de la semana del 11 al 17 de julio. Esta vez la vacunación de la cuarta dosis es para aquellos que recibieron su tercera dosis hasta el 27 de febrero de 2022.

Además, las personas inmunocomprometidas o funcionarios de la salud que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 27 de marzo de 2022.